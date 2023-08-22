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        Haberler Gündem Eğitim Yeni Medya Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Yeni Medya Bölümü İş İmkânları

        Yeni medya bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yeni medya bölümü iş imkânları

        Yeni medya bölümü, yeni nesil mecraların yer aldığı medya türlerinin genel tanımıdır. Basılımı medya, radyon televizyon gibi geleneksel olarak adlandırılan sektörlerin yerinde bulunan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 22:07 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:07
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        Yeni medya bölümü iş imkânları
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        Teknoloji ağırlık bir bölüm olduğundan dolayı dijitalleşmenin temellerini oluşturur. Aklımıza ilk olarak internet ağırlıklı içerikler gelebilir. Bilgisayar destekli teknolojinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yeni medya, internet ve sosyal medya kullanımını bir arada sunar. Yeni Medya bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yeni Medya bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Yeni Medya Bölümü Nedir?

        Yeni medya bölümünün genel tanımı, internet üzerinden yüksek talebe sahip içeriklerin servis edilmesidir. Servis edilen bu içerik akıllı cihazlarda ya da bilgisayarlarda görüntülenebilmektedir. Böylelikle kullanıcılar içeriğe ait yorumlarına değinir ve sosyal çevresiyle haberi paylaşırlar. Bir nevi anlık dijital paylaşımlar yapabilirler. Bu bölümde okuyan kişilerin teknolojiyi yakından takip etmesi, araştırmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevmesi gerekmektedir. Bu medya aracında haber servis etmek için beklemek gerekmemektedir. Haberler anında sosyal medya ya da internet aracılığıyla paylaşılmaktadır.

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        Yeni Medya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Yeni medya bölümü üniversitelerin iletişim fakültelerinde yer almaktadır. Yeni medya bölümü için eğitim süresi 4 yıldır.

        Yeni Medya Mezunları Ne İş Yapar?

        Yeni medya bölümü hakkında merak edilen başlıca sorulardan biri de ne iş yapacaklarıdır. Yeni medya bölümü mezunları yeni nesil dijital ortamdaki tüm işlere hâkimdirler. Dilerlerse özel bir kurumda dilerlerse de freelance olarak bu işi yapabilirler. Grafik tasarım, yaratıcı medya, dijital reklamcılık, sosyal medya danışmanlığı, basın ve medya danışmanlığı, internet gazeteciliği, yazarlık, gazetecilik, eleştirmenlik ve haber ajansları gibi iletişim ve medya alanında hizmet sunan kurumlarda çalışabilirler.

        Yeni Medya Mezunları İş Olanakları

        Bu bölümden mezun olanlar başta dijital mecralar olmak üzere pek çok iş olanağına sahiptir. İşte, yeni medya mezunlarının çalışabileceği alanlar:

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        • Yaratıcı Medya
        • Dergiler
        • Pazarlama Tanıtım
        • Yazarlık
        • Eleştirmenlik
        • Gazetecilik
        • İnternet Gazeteciliği
        • Sosyal Medya Danışmanlığı
        • Basın ve Medya Danışmanlığı
        • Haber Ajansları
        • Televizyon Kanalları
        • Multimedya Sistemleri Geliştirme
        • Grafik Tasarım
        • Dijital Reklamcılık

        Yeni Medya Mezunları Nerede Çalışır?

        Mezunlar; kamu veya özel radyo ve televizyon kuruluşlarında kameraman, yönetmen, yapımcı, metin yazarı, editör olarak görev alabilecekleri gibi kurumsal firmalarda da çalışabilmektedirler. Bölüm mezunları; medya danışmanlığı, reklam metin yazarlığı, reklam danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, gazetecilik sektöründe de kendilerine iş imkânı bulabilirler. Yeni medya mezunları geleneksel ve dijital medya kurumlarında çalışabilirler. Bölüm mezunları isterlerse akademik kariyere de yönelebilirler. Lisansüstü eğitime devam ederek, çeşitli uzmanlık dallarında akademisyen olarak çalışabilirler.

        Yeni Medya Bölümü Dersleri

        Dersler üniversitelere göre farklılık gösterse de temelde bu ve buna benzer dersler yer almaktadır. Yeni medya bölümü zorunlu ve seçmeli şu şekildedir:

        • Temel Bilgi Teknolojileri
        • Medya ve Dijital Kültür
        • Sosyoloji
        • Akademik ve Sosyal Uyum
        • Metin Yazarlığı
        • İletişim Tarihi
        • Yeni Medya Uygulamaları
        • İletişim Bilimine Giriş
        • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
        • Temel Fotoğrafçılık
        • Haber Toplama ve Yazma
        • Kamera Çekim ve Aydınlatma
        • Görsel Tasarım
        • Yeni Medya ve Demokrasi
        • Kültürlerarası İletişim
        • İnternet Gazeteciliği
        • İletişim Sosyolojisi
        • Yeni Medya ve Etik
        • Sosyal Medya
        • Yeni Medya ve Reklamcılık
        • Yeni Medya Okuryazarlığı
        • Elektronik Kampanyalar

        Seçmeli dersler:

        • Mobil Ticaret
        • Dijital Platformlar
        • Veri Gazeteciliği
        • Ağ Toplumu
        • Sosyal Medya Araştırmaları
        • Foto Muhabirliği
        • Veri Görselleştirme
        • Dijital İçerik Üretimi
        • Yeni Medya ve Kamuoyu
        • Dijital Vatandaşlık
        • Web Programlama
        • Oyun Tasarımı
        • Grafik Animasyon
        • Alternatif Medya
        • Sunuculuk ve Spikerlik
        • Televizyon Haberciliği
        • Web Tasarım
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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