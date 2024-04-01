Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için dün 81 ilde sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına katılan 26 milletvekilinden CHP'li 4 isim belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin milletvekili sayısı da 125'e düşecek. İşte 31 Mart yerel seçimlerinde aday olup da seçim yarışını kazanan ve kaybeden milletvekilleri...
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Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. Yerel seçimlerde 26 milletvekili belediye başkan adayı olmuştu.
İYİ Parti'den 7, CHP ve Saadet Partisi'nden 5, AK Parti'den 4, DEVA Partisi, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nden 1, HÜDA PAR'dan 2 olmak üzere toplam 26 milletvekili yerel seçimlerde aday oldu.
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Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin aday gösterdiği 5 milletvekilinden 4'ü belediye başkanı seçildi.
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazandı.
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Seçimi kazanan milletvekillerinin göreve başlamalarıyla 129 olan CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 125'e düşecek.
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22 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KAZANAMADI
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yerel seçimlerde ipi göğüsleyemedi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya'da seçimi kaybederken İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde başarılı olamadı.
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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yarışı kaybetti.
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DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç belediye başkanı seçilemeyen diğer isimler oldu.
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15 GÜN İÇİNDE TERCİH HAKLARINI KULLANACAKLAR
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez" hükmü gereğince belediye başkanı seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanacak. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılacak.
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BURCU KÖKSAL KİMDİR?
Burcu Köksal, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.
Evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
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SİYASİ KARİYERİ
Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olan Köksal, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.
Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girdi.
2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti.
10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü.
2023 genel seçimlerinde de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiş ve CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilmiştir.
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HASAN BALTACI KİMDİR?
Hasan Baltacı, 1978 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Baltacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Bölümünü bitirdi. Aile şirketinde çalışan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilciliği görevini yürüten, CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunan Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında 27 ve 28. dönem CHP Kastamonu Milletvekili seçildi. CHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına aday gösterilen Baltacı, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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AHMET ÖNAL KİMDİR?
Kırıkkale'de 1983 yılında doğan Ahmet Önal, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Önal, serbest avukatlık yapmaya başladı.2015-2018 yıllarında CHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüten Önal, 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde partisinin Kırıkkale milletvekili seçildi.Orta düzeyde İngilizce bilen Önal, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?
Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Vatani görevimi yaptıktan sonra 2001 yılında Adıyaman'da fiilen serbest avukat olarak çalışmaya başladı. CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında 1998 yılında aktif siyasete başladı. Partide il disiplin kurulu başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, İl sekreterliği görevlerinde bulundu ve çok kere il ve ilçe kongre delegeliği yaptı. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde ikinci sıra milletvekili adayı oldu. 9-10 Mart 2018 tarihinde yapılan Tüzük Kurultayında Tüzük Komisyonu Üyesi olarak çalıştı. Kayıtlı bulunduğu Adıyaman Barosunda Yönetim Kurulu Üyeliği, Baro Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen Adıyaman Barosu Başkan Yardımcısı, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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