Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Vatani görevimi yaptıktan sonra 2001 yılında Adıyaman'da fiilen serbest avukat olarak çalışmaya başladı. CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında 1998 yılında aktif siyasete başladı. Partide il disiplin kurulu başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, İl sekreterliği görevlerinde bulundu ve çok kere il ve ilçe kongre delegeliği yaptı. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde ikinci sıra milletvekili adayı oldu. 9-10 Mart 2018 tarihinde yapılan Tüzük Kurultayında Tüzük Komisyonu Üyesi olarak çalıştı. Kayıtlı bulunduğu Adıyaman Barosunda Yönetim Kurulu Üyeliği, Baro Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen Adıyaman Barosu Başkan Yardımcısı, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.