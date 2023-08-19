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İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek (18), geçen yıl 26 Temmuz'da, Bornova'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı.

BABA, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre geri dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek (41), polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti.

TELEFONU ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE ÇIKTI

Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda kendisinin öldürmediğini söyledi. Kaya, ardından 'gasp' suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Polis, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturmada, gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ZANLI BAŞKA SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak Kaya, ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine girdi.

SANIKLAR YARGILANIYOR

Baba Serdar Çiçek, "Kızım ölmedi öldürüldü" dedi.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Cem A. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Sanıklar, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

ACIDAN KIVRANIYOR, 'BABA' DİYE BAĞIRMIŞ

Daha önce bir hafif ticari araca binerken ardından sokakta telaşla koşarken görüntüleri ortaya çıkan Aslıhan Sinem Çiçek'in, hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler, dava dosyasına girdi. Aslıhan Sinem Çiçek'in, otoyol kenarındaki yeşil alanda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsünde, 'Nefes alamıyorum' dedikten sonra son sözünün 'Baba' olduğu ve acıdan kıvrandığı görüldü.

"ADALET İSTİYORUZ"

Baba Serdar Çiçek, "Kızım ölmedi öldürüldü. Sanıklar dışarıda geziyor. Kızımın son görüntüleri elimizde. Daha önce bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, panikle koştuğu görülmüştü. Cep telefonuyla kaydedilen son görüntülerinde ise kızım acı çekiyor ve nefes alamıyor. Sonra ambulans geliyor, sedyeye alıyorlar. Sanırım orada ölmüş. En son 'Baba' diyor. Elimizden bir şey gelmedi. Kızım evine gelemedi. Olayda yargılanan 2 kuzen dışarıda. Olay yerinde bulunan sanık da serbest bırakılmıştı şimdi uyuşturucu suçundan tutuklu. Bu kişilerin bir an önce caza almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.