Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, yenilenebilir enerji sektöründe iyi tasarlanmış bir mekanizmayla sektöre desteğin devam etmesinin yatırımların artmasını sağlayacağını belirtti.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesini büyük ölçüde artırdığını ifade etti. Yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümede 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek destek mekanizmasının önemli bir payı olduğunu dile getiren Kılıç, sektöre yatırım çekilmesi açısından mekanizmanın bir başarı örneği olduğunu söyledi. Kılıç, benzer bir destek mekanizmasının devamının sektör açısından önemine işaret ederek şöyle konnuştu:
"İyi tasarlanmış bir destek mekanizması yatırımcı ilgisinin artmasını sağlayacaktır. Yatırımcılar, destek mekanizmalarının güvenirliğini, tutarlılığını ve bankalar tarafından kabul edilir olmasını önemsiyor. Oluşturulacak destek mekanizmasının tüm sektör paydaşları dikkate alınarak yapılması önemli. Sisteme yük getirecek içerikler de mekanizma kapsamında yer almamalı. Bu açıdan, yerli aksam ve ekipman kullanımının zorunlu tutulmasını veya sisteme yük oluşturacak şekilde desteklenmesini gerekli görmüyoruz çünkü düşen ekipman maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda, bu tür kısıtlamalar olmadan da aynı başarılı sonuçlar elde edilebilir."
"EKONOMİK REFORMLAR ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR PİYASA OLUŞTURACAK"
Enerji şirketlerinin son dönemde başta döviz kurundaki artıştan kaynaklı bazı sorunlar yaşadığına dikkati çeken Kılıç, makroekonomideki değişimlerin de bu süreci olumsuz etkilediğini anlattı. Kılıç, döviz kurundaki artışın uzun dönemli bir sorun olduğunu belirterek "Buna karşın, ekonomide yapılması planlanan reformlar ve yatırımcı dostu yaklaşım piyasalar tarafından olumlu algılandı. Planlanan reformların tutarlı şekilde uygulanması halinde, daha güvenilir ve öngörülebilir bir piyasada ortaya çıkacaktır. Bu da özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıç, enerji sektöründe döviz kurundan kaynaklanan sorunların yanı sıra arz fazlası gibi yapısal sorunların da çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Elektrik talebi ve sanayi üretiminin ekonomik büyümeyle ilişkili olduğunu vurgulayan Kılıç, "Türkiye'de ekonomik aktivitede yavaş bir toparlanma bekliyoruz fakat bu aktivitenin salgın sonrası dönemde hızlanacağını öngörüyoruz." dedi.
Normalleşme adımları sonrasında Türkiye'deki elektrik talebinde artış gözlendiğini belirten Kılıç, elektrik talebindeki büyümenin ekonomik toparlanmanın bir göstergesi olduğunu fakat son haftalarda uygulanan kısmi karantina önlemleri sonrasında bu verilerin daha yakından gözlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR BÜYÜME
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu çerçevede verilen alım garantisi, elektrik üretim santralinin devreye girdiği tarihten itibaren 10 yıl, yerli aksam desteği ise 5 yıl boyunca sağlanıyor.
Daha önce başvuru süresi 31 Aralık 2020'de biteceği açıklanana mekanizmaya başvurular salgın nedeniyle 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı. Yatırımcılar, döviz bazlı teşviklerden faydalanmak için bu yıl içinde yatırımlarına hız verdi ve kasım sonu itibarıyla devreye giren yenilenebilir enerji kurulu gücü rekor bir seviyede gerçekleşerek 4 bin 200 megavatı aştı.
Yenilenebilir enerjide 30 Haziran 2021'den sonra devreye alınacak yenilenebilir enerji santralleri için nasıl bir destek sağlanacağı henüz belli olmadı.
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