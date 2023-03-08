DHA

Yenikapı'da bulunan İDO Yalova Feribot İskelesi önünde bekleyen bazı taksicilerin yağmurlu ve rüzgarlı havalarda, 'sefer iptal' yalanıyla kandırdığı kişileri yüksek fiyatlara taşıdığı ortaya çıktı.

Yenikapı'daki İDO Yalova Feribot İskelesi önündeki geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde bazı taksiciler, Yalova'ya gitmek için feribot bileti almaya gelen yolcuları, "Tüm seferler iptal oldu" diyerek, araçlarına yönlendirdi.

Yolculara, şehirlerarası yolculuk teklif eden taksiciler, kişi başı 400 ile 1000 lira arasında fiyat belirledi. Taksicilerin, fiyat pazarlığı yaptığı sıralarda, devam eden, biletleri tükenmemiş bir Yalova feribot seferi olduğu öğrenildi. Taksicilerin bu oyunu olumsuz hava şartlarında sürekli yaptığı öne sürüldü.

Yolculardan, taksimetre açmadan ücret isteyen ve bir den fazla müşteriyi aynı araçta taşımak için kişi başı fiyat uygulayan taksicinin pazarlığı, cep telefonu kamerasına yansıdı.