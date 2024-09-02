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        Haberler Gündem Güncel Yenikapı'da 2,5 saatlik kurtarma operasyonu: Suya düşürdüüğü cep telefonu almak isterken kayalıklara sıkıştı | Son dakika haberleri

        Yenikapı'da 2,5 saatlik kurtarma operasyonu: Suya düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı

        İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yenikapı sahilinde yürüdüğü sırada bir kişi, elindeki telefonunu kayalıkların arasına düşürdü. Yabancı uyruklu kişi telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı. İtfaiyenin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:45
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          Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıklara sıkışan yabancı uyruklu kişi, kurtarıldı.

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          Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı Sahili Miting alanı yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi.

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          Sahilde yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kişi telefonunu kayalıkların arasına düşürdü.

          17 yaşındaki İranlı genç, düşen telefonunu almak istediği sırada kayalıkların arasına sıkıştı.

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          Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıkların arasına sıkışan genci çıkarmak için uzun süre uğraştı.

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          Çalışmalar sırasında sahildeki kayalar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kayalıkların arasına sıkışan genç itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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          Yaralanan genç sedyeye alınarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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