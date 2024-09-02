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        Haberler Gündem Güncel Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi

        Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü günde devam ediyor. Narin Güran'ın gözaltına alınan aynı zamanda küçük kızın yaşadığı kırsal Tavşantepe Mahallesi muhtarı da olan amcası S.G. adliyeye sevk edildi. Komandolar da araziye inerek delil ararken küçük kızı arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:53
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        • 1

          Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde komandoların desteğiyle sürüyor.

        • 2

          21 Ağustos'ta öğleden sonra kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

        • 3

          Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

        • 4

          Bunun üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

          Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.

          Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

        • 6

          AĞABEYİ SERBEST BIRAKILDI

          Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

        • 7

          AMCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

          Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı.

          S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

        • 8

          Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

        • 9

          Arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

        • 10

          Çalışmalar kapsamında mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

        • 11

          7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

        • 12

          SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

          Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

        • 13

          Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

        • 14

          Narin'i arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

        • 15

          NE OLMUŞTU?

          Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

          Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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