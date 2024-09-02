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        Haberler Gündem Güncel Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber | Son dakika haberleri

        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray Arslan hayatını kaybetti. Öğretmen Banu K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:33
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          Ordu'da yeni eğitim-öğretim yılının uyum haftası kapsamındaki ilk gününde acı bir olay yaşandı.

        • 2

          Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı

        • 3

          Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

          Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        • 4

          Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

          Öte yandan sürücü Banu K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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