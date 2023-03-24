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Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan açıklamalar

Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştıklarını belirten Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanın davetiyle Külliye'de bir araya geldik, prensipler konusunda kendisiyle anlaştık, mutabakat metnini imzaladık. Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere kendi amblemimizle ancak Cumhur İttifakı ile girme kararı aldık, Cumhurbaşkanlığı adaylığımı sonlandırdık" diye konuştu...

Giriş: 24.03.2023 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

20 Mart'ta Cumhur İttifakı ile anlaşılamadığını ve seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeniden gerçekleştirilen temasların ardından Cumhur İttifakı'na girme kararı aldıklarını bildirdi.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET EDECEK"

Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Burada 3 sayfalık mutabakat metnimizin en son sayfamızı göstermek istiyorum. İmzalanan mutabakat metni burada. Bu noktada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi bakımından sizlerle paylaşmak istedim. Kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum, kıymetli basın mensuplarına ilgi ve teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

68 BİN 947 İMZAYA ULAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu akşam saat 17.00 itibariyle 68 bin 947 imzaya ulaşmıştı.

Fotoğraf: AA

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