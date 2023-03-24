Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katıldı

Son dakika haberine göre 14 Mayıs seçimleri için ittifak protokolü başvurularının son gününde siyasette sıcak gelişmeler yaşandı. Buna göre Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oldu. Parti temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın imzasının da protokolde yer aldığı belirtildi. "İMZA OLUR DERLERSE TEKRAR GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞTİ Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz. Böyle bir durumda adaylıktan çekilmek gerekir. Metin konusunda ısrarcıyız. Oradan geri adım atılacak olsa aday olmadan önce atılırdı. Bu kadar insanımız, gönüldaşımız, parti teşkilatımız imzalarını verdi. Böyle bir noktada prensiplerde uzlaşabiliriz, maddeleri imzalarız diye yaklaşım olursa teşkilatımızla değerlendirebiliriz. Ama şu an böyle bir şey yok. Biz bütün gücümüzle, konsantrasyonumuzu imzalara vermiş durumdayız" şeklinde konuşmuştu. HÜDA-PAR DA KARARINI VERDİ HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" açıklamasında bulundu. Yapıcıoğlu, İstanbul Fatih'te bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirdiklerini hatırlattı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de bazı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma yönünde bir ağırlık kazanan görüşümüz vardı. Sizlerin de malumları olduğu üzere geçen sene seçim kanunlarında değişiklikler yapıldı ve önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak. Yeni kanunun uygulandığı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılacak." ifadesini kullandı.

Milletvekili seçimlerinde de birlikte hareket etme iradesi olduğunu ve bu konuda parti yöneticilerinin çalışmalar yaptığını anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu: "Bu çalışmaları yaparken de HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille Meclis'te temsil edileceğinden ziyade ittifakın toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı konusunda kafa yorduk ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir, en iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın Meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz şu oldu, eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı istedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibarıyla vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız." Yapıcıoğlu, aldıkları kararın millet, memleket ve kendi partisi için hayırlı olmasını diledi. İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ SUNDUKTAN SONRA AÇIKLAMADA BULUNDULAR

İttifak protokolünü YSK'ya sunan heyet içerisinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun." Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe de, "Vatanımızın ve milletimizin adil menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık, hayırlı uğurlu olsun. Muhterem genel başkanımız saat 18.00'de açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de, "Cumhur İttifakımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İttifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah'la temaslarda bulunduk. İnşallah Cumhur İttifakımızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk Milleti birinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Başta sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi, BBP olarak TBMM'de en üst derecede seçilme noktasında gayretlerimiz olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, "AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler özgün kimliklerini ve hükmi şahsiyetlerini temsil ederek ittifaka katılmaktadır. Ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak milli duruşun temsilidir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek için azim ve gayretteyiz" şeklinde konuştu.