Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da gerçekleşecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın açılışından saatler önce silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı
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Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde gerçekleşecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala silahlı saldırı meydana geldi.
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Kent merkezindeki bir şantiyede meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
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Başbakan Chris Hipkins, saldırıyı terör olayı olarak değerlendirmediğini, turnuvanın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.
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Saldırının arkasında herhangi bir ideolojik ya da siyasi bir motivasyonun tespit edilmediğini belirten Hipkins, devam eden bir risk olmadığını dile getirdi.
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Saldırganın kimliği resmi olarak henüz tespit edilmedi ancak yetkililer inşaat alanında çalışan 24 yaşındaki bir erkeği olduğuna inanıldığını söyledi.
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Saldırı sırasında saldırganın asansör boşluğuna girdiği ve kısa süre sonra ölü bulunduğu bildirildi. Ayrıca saldırganın ev hapsi cezasının olduğu ancak şantiyede çalışmak için muafiyeti olduğu belirtildi.
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Öte yandan tüm FIFA personeli ve futbol takımlarının güvende olduğu açıklandı.
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Öte yandan tüm FIFA personeli ve futbol takımlarının güvende olduğu açıklandı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.