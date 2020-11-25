Koronavirüs salgınında yükseliş devam ediyor. Konuyla ilgili olarak yeni bir Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemleri olacak mı aramaları da devam ediyor...

TEDBİRLER VAKA-HASTA SAYILARINA NASIL YANSIDI?

Bilim Kurulu'nun son toplantısı 16 Kasım'da gerçekleşmişti ve salgının yayılmasını önleyici somut tedbirlerin alınması tavsiyesi iletilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni tedbirleri, yeni kısıtlama kararlarını açıklamıştı. Geçen haftadan bu yana uygulanan tedbirler kapsamında hafta sonu akşam 20.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kafe ve restoranlar için paket servis uygulamasına geçildi. Peki, bu tedbirler vaka-hasta sayılarına nasıl yansıdı, sahadaki son durum ne Bilim Kurulu bu konuları ele alacak.

HASTA SAYISI VE CAN KAYBI EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

24 Kasım koronavirüs tablosuna göre 7.381 yeni hasta tespit edildi, 161 hasta ise hayatını kaybetti. Bu tabloya göre yeni hasta sayısı ve can kaybı en üst seviyeye ulaştı. Tablodaki ağırlaşma da Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

İLAVE TEDBİRLER BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sert önlemlerin alınması gerektiğine işaret etmişti ve 'Kendi adıma hafta sonu için daha sert önlemler isterdim" açıklamasında bulunmuştu. Daha sert önlemler neler, tam kapanmaya gidilecek mi, alınabilecek başka ne gibi tedbirler var? Hasta sayısının artmasıyla hastanelerde özellikle yoğun bakım doluluk oranında artış yaşanıyor. İlave yatak kapasitesini artırmak için ne gibi tedbirler alınabilir konularını da Bilim Kurulu masaya yatıracak.

"10 MİLYON AŞI ARALIK AYINDA TÜRKİYE'YE GELECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili imzaların atıldığını, 10 milyon aşının aralık ayında Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti. Peki, nasıl bir planlama yapılacak, ilk önce kimler aşılanacak, takvimle ilgili de çalışmalar yapılacak.