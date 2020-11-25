Koronavirüs salgınında yükseliş devam ediyor. Konuyla ilgili olarak yeni bir Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemleri olacak mı aramaları da devam ediyor...
TEDBİRLER VAKA-HASTA SAYILARINA NASIL YANSIDI?
Bilim Kurulu'nun son toplantısı 16 Kasım'da gerçekleşmişti ve salgının yayılmasını önleyici somut tedbirlerin alınması tavsiyesi iletilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni tedbirleri, yeni kısıtlama kararlarını açıklamıştı. Geçen haftadan bu yana uygulanan tedbirler kapsamında hafta sonu akşam 20.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kafe ve restoranlar için paket servis uygulamasına geçildi. Peki, bu tedbirler vaka-hasta sayılarına nasıl yansıdı, sahadaki son durum ne Bilim Kurulu bu konuları ele alacak.
HASTA SAYISI VE CAN KAYBI EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI
24 Kasım koronavirüs tablosuna göre 7.381 yeni hasta tespit edildi, 161 hasta ise hayatını kaybetti. Bu tabloya göre yeni hasta sayısı ve can kaybı en üst seviyeye ulaştı. Tablodaki ağırlaşma da Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.
İLAVE TEDBİRLER BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sert önlemlerin alınması gerektiğine işaret etmişti ve 'Kendi adıma hafta sonu için daha sert önlemler isterdim" açıklamasında bulunmuştu. Daha sert önlemler neler, tam kapanmaya gidilecek mi, alınabilecek başka ne gibi tedbirler var? Hasta sayısının artmasıyla hastanelerde özellikle yoğun bakım doluluk oranında artış yaşanıyor. İlave yatak kapasitesini artırmak için ne gibi tedbirler alınabilir konularını da Bilim Kurulu masaya yatıracak.
"10 MİLYON AŞI ARALIK AYINDA TÜRKİYE'YE GELECEK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili imzaların atıldığını, 10 milyon aşının aralık ayında Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti. Peki, nasıl bir planlama yapılacak, ilk önce kimler aşılanacak, takvimle ilgili de çalışmalar yapılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!