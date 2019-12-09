09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dijital hizmet vergisi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına hakkında 7194 sayılı kanun yayımlandı. Resmi Gazete'nin 7 Aralık tarihli sayısında yer alan kanunla, bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidilirken, yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırıldı; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getirildi.
Kanun ile 500.000 TL üzerindeki gelir gruplarına daha fazla gelir vergisi alınması için mevcut 4 dilime yeni bir vergi dilimi daha eklenirken bu dilimde vergi oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Hazine'nin borçlanma limitinin bu yıl için 70 milyar TL artırılmasının da yer aldığı yasada Kurumlar Vergisi'nde ise bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut gelir vergisi tarifesinin ilk dört dilimi korunuyor.
Ancak beşinci ve yeni bir dilim eklenerek 500.000 TL üzeri yani yüksek gelir elde edenlerin vergisi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarıldı. Gelir vergisi yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 olarak dört dilim halinde uygulanıyordu.
Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen değerli konut vergisi de getirildi. Öte yandan otel ve benzeri
konaklama tesislerindeki hizmetlere hasılat üzerinden 2020 sonuna kadar yüzde 1 sonrası için yüzde 2 konaklama vergisi getirildi.
CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK
Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak. Yasayla ayrıca, dijital ortamlarda sunulan reklam, içerik ve benzeri hizmetlere dijital hizmet vergisi öngörülüyor. Yeni getirilen bu verginin oranı ise yüzde 7.5 olarak belirlendi. Düzenleme ile ayrıca kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerinde ilgili oranı 10 katına kadar artırmaya da yetkili olacak.
Yasa kapsamında, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak.
Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten
yüzde 20'ye çıkarılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!