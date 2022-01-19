Yeni varyant ve mutasyon uyarısı!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, koronavirüs izole edildiğinden beri birçok yeni mutasyonun ortaya çıktığını ve bunlardan bazılarının epidemide hakim suş olarak ifade edildiğini belirtti.
OMİCRON, DELTA MUTASYONUNDAN DAHA BULAŞTIRICI
Prof. Dr. Mıstık, "Vahşi suştan sonra en fazla yayılım gösteren ve şu anda salgını devam ettiren Hindistan-İngiltere kaynaklı delta mutasyonudur. Ancak son aylarda, Botsowana kaynaklı olduğu ve Güney Afrika’da bir bilim kadınının tespit ettiği ve spike-çıpa denen virüsün hücreye yapışma bölgesinde çok sayıda mutasyonun ortak olarak bulunduğu bir suş bildirilmiştir. Bu mutant suş Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de dikkatini çekmiş ve ‘Omicron’ olarak adlandırmıştır. Vahşi suş ve delta mutasyonundan daha bulaştırıcı olduğu görülen mutant suşun belirlenmesi ve dünyada birçok ülkede tespit edilmesiyle bir panik oluşmuştur. DSÖ bu sebeple bütün ülkeleri bu suşun izlenmesi için uyarmış ve bir brifing vermiştir" dedi.
DSÖ'DEN ÜLKELERE UYARI!
Prof. Dr. Mıstık, "Bu suşun şu anda yapılan aşılardan etkilenmemesi ancak daha az ölüm ve daha hafif seyirli olduğu görülmüştür. Ancak aşılılarda daha hafif seyirli bir klinik belirtiler verdiği yönündedir. Genç erişkinlerde çok sayıda olguda görülmüş ve klinik bulgu ve yakınmaların hafif seyrettiği şeklinde haberler de alınmaktadır. Ancak DSÖ, Omicron'un şu anda yapılan aşılardan etkilenmemesi, bağışıklık serumu tedavisinden kaçış, dolaşımda ağırlıklı olarak bulunan Delta mutasyonundan daha bulaştırıcı olması ve toplumda hakim suş olması ve gittikçe artan sayıda görülmesi sebebiyle bu mutant suşu izleme kararı aldığı ve ülkeleri uyardığı bildirilmektedir” şeklinde konuştu.
DELTACRON YENİ MUTASYON MU?
Firmaların Omicron'u da hedefleyen yeni aşı çalışmalarına başladıklarını kaydeden Reşit Mıstık, “Ancak varyanttan sonra bu ayın başında Güney Kıbrıs’tan Biyolog Prof. Leonidis Kostrikis Delta ve Omicron mutant suşlarından ortak bazı mutasyonların olduğu yeni bir varyant bulduğunu bildirmiştir. Bu da dünya basınında yer almış ve buna ‘Deltacron’ adını vermiş ve 25 kişide görüldüğünü ve 11’inin hastaneye yatırıldığını ifade etmiştir. Uzmanlar bu varyantın daha fazla kişide olup olamayacağını veya etkilerinin ne olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemektedir. Bir başka uzman grubu 'Deltacron'un laboratuvar kontaminasyonu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sonuç olarak şu anda Deltacron'un gerçek bir yeni mutasyon olup olmadığı çoğu bilim insanı tarafından şüpheyle karşılanmaktadır. Ancak Covid-19’a sebep olan Sars-Cov-2 virüsü yayılmaya ve insanda hastalık yapmaya devam ettiği sürece virüsün özelliği sebebiyle tıpkı grip virüsü gibi yeni suş-varyant veya mutasyonları göreceğimiz kesindir” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!