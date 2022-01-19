Soğuk hava korona vaka sayılarını artırıyor!

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, soğuk havaların virüslerin daha uzun süre stabil ve bulaştırıcı kalmasına yol açabildiğini belirterek, “Soğuk havalar kapalı ortamlarda geçirilen vakti artırır ve enfeksiyonun artmasına neden olur. Soğuk havaların aynı zamanda, hepimizin daha fazla iç ortamlarda vakit geçirmemize neden olarak da viral enfeksiyonların artışına neden olabilmektedir. İç ortamda vakit geçirilme süresinin artması insanların birbiriyle temas mesafesini kısaltırken, temas süresini artırır" dedi.
İÇ ORTAMDA KİRLETİCİLERE MARUZİYET ORANI ARTAR
Erkekol, "Sigara dumanı, ısıtmaya bağlı etkenler başta olmak üzere iç ortamda karşılaştığımız kirleticilere maruziyet oranımız artar. Soğuk havalarda, içeriyi havalandırma oranlarının da azlığı eklendiğinde viral bulaş için ideal bir ortam oluşmuş olmaktadır. Ek olarak iç ortamda vakit geçirmek, güneş ışığından yeteri kadar faydalanılamamasına ve aktivite kısıtlanmasına da neden olur. Böylece bağışıklık sisteminin önemli uyarıcılarından olan D vitamini ve egzersiz de azalmış ve bağışıklık sistemimiz için bir negatif etken daha oluşmuş olur” ifadelerini kullandı.
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı ve pandeminin yoğun bir şekilde etkili olduğu bu günlerde dikkat edilmesi gerekenlere değinerek, şunları söyledi: "Viral enfeksiyonlardan korunmada en önemli etkenin maske, mesafe kurallarına uyulması ve aşılamanın tam olarak yapılmış olması olduğu asla unutulmamalı. Kış mevsimi evde hareketsiz kalacağımız bir dönem olmamalıdır. Hayatımıza en azından 15 dakikalık egzersiz, yürüyüş programları eklemeyi ve bunu yaparken mümkün olduğunca güneşten faydalanmayı unutmamalıyız. Dışarı çıktığımızda soğuk havanın ısıtılarak solunmasına yardımcı olacak atkı gibi koruyucuların kullanımı önerilmektedir. Maske kullanımı bu noktada da önemli bir yardımcı ve koruyucu olacaktır. Sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmek önemli bir faktördür. İç ortamların sık havalandırılması, iç ortam kirleticilerinde arındırılması ve uygun nemliliğin idame ettirilmesi önemlidir. Kronik hastalığı olan bireylerin tedavilerini aksatmadan kullanmaları ve gerekli kontrolleri zamanında yaptırmaları gerekir.”
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