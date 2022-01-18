Prof. Dr. Sipahi'den yarıyıl tatili uyarısı!

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün paylaştığı illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasına göre, İzmir'deki vaka sayısı, 100 binde 574,85 oldu. Kentte bir önceki hafta 100 binde 323,30 olan vaka sayılarındaki artışı değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sipahi, "Birçok hastanede olduğu gibi hastanemizde de yoğun bakım servisleri genişletildi ve buna rağmen doluluk oranları çok yüksek. Hastanemizdeki yoğun bakım doluluk oranı şu anda yüzde 90'ın üzerine çıktı. 'Omicron' hafife alınmamalı. Bireysel tedbirlerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.

VAKA SAYILARINDAKİ YÜKSELİŞİN İKİ TEMEL NEDENİ VAR

Vaka sayılarındaki yükselişin iki temel nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sipahi, "Bunlardan birincisi; yılbaşı eğlenceleri, ikincisi de 'Omicron'un hafife alınmasıdır. Vatandaşlar, bireysel önlemleri oldukça gevşetti ancak bu tedbirler yeniden artırılmalı. Aynı zamanda 'Aşılıyım ben' rahatlığının da çok baskın olduğunu görüyoruz. Vaka sayılarının artması Covid-19 ilişkili Post Covid Sendromu, diyabet gibi hastalıkların toplam görülme sayısı olasılığını da artırmaktadır. Önümüzde bir yarıyıl tatil süreci var. Dikkat edilmezse durumu daha da kötüye götürme olasılığı var. Yükselen vaka sayılarında hem 'Omicron' hem de diğer varyantlar bulunuyor" dedi.