Covid-19'da yeni hasta profili: Aşı oldum hastalandım

Omicron varyantının ve aşılanmanın artmasıyla yeni sorunlar ve sorularla karşılaştıklarını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastaların polikliniklere 'Hocam, biz 2 hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen Covid olduk' şeklinde soruyla geldiklerini ifade etti.
"AŞI OLMADAN ÖNCE KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN"
Hemen hemen herkeste semptom vermeyen düzeyde virüs yükü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle vatandaşlarımızdan aşı olurken kendilerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Öyle vakalar geliyor ki ‘hocam biz 2 hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen Covid olduk’ diyen hastalar var. Ülkede hemen hemen herkeste subklinik yani şikayet yapmayan semptom vermeyen düzeyde de olsa virüs yükümüz var. Üzerine aşı olduğumuz zaman bu klinik aşikar hale geliyor ve doktora, hastaneye gelmekle sonuçlanıyor. Bunların bir kısmında gerçekten akciğer tutulumu da görüyoruz. Eğer kendiniz halsiz, yorgun, kırgın hissediyorsanız ve yakın çevrenizde pozitif vakalarla temasınız varsa lütfen aşı olmadan önce kendinizi değerlendirin. Birkaç gün gözlemledikten sonra aşınızı olmanızı istiyoruz. Yoksa Covid virüsü ile enfekteyken üzerine aşı olduğunuzda semptomatik hale geliyor ve özellikle iş gücü kaybı, panik hali oluyor. Hastalar ‘aşı oldum, hasta oldum’ kaygısı yaşıyorlar. Aslında öyle değil. Ülkemizde hemen hemen herkeste subklinik semptom vermeyen düzeyde de olsa hepimiz bu virüsle karşılaşıyoruz. Üzerine aşı olduğumuzda aşının oluşturduğu hafif kırgınlık ve ateşle beraber hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Şu ana kadar bu kadar vakalar artmasına rağmen ölüm sayılarının az olmasını ve hastaneye yatışların azalmasını aşıya bağlıyoruz. Her seferinde şunu tekrarlıyoruz: Aşı emniyet kemeri gibidir. Sizi kaza yapmaktan ya da hastalıktan korumaz ama kaza yaptığınızda veya hastalığa yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak" diye konuştu.
81 YAŞINDA AKCİĞER TUTULUM OLAN HASTANIN TOMOGRAFİSİ
Karşılaştıkları bu yeni hasta profilini örnek vererek açıklayan Özkaya, "81 yaşındaki bir hasta. Ailesinde Covid pozitif biri varken panik yaparak aşıya gidiyor. Sonrasında hızla akciğer tutulumu olan bir hasta ile karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde ailenizde pozitif biri varsa ve kendinizde halsizlik kırgınlık hissediyorsanız panik yapmadan önce doktora gitmenizi sonra aşı olmanızı istiyoruz. Şu an ‘aşı oldum hastalandım’ diyenlerin büyük bir kısmı subklinik olarak virüsle enfekte iken aşı olan grubu oluşturuyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!