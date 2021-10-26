Skandalın adı: Facebook Papers!

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Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan belgelerin ABD’li 17 haber kuruluşu tarafından eş zamanlı olarak mercek altına alınmasıyla oluşturulan “Facebook Papers” teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Facebook içerisinden sızan bilgilere dayanan Facebook Belgeleri ile birlikte onlarca çarpıcı veri de gün yüzüne çıktı.

Facebook’un gençler arasında giderek azalan popülaritesi, nefret söylemine karşı koyma yeteneği konusundaki başarısızlığı ve politikacılara yönelik muamelesi ve de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ABD Kongre Binası baskını sırasında şirket çalışanlarının hüsranı da dahil olmak üzere sosyal ağdaki pek çok konuyu kapsayan Facebook Papers’tan öne çıkan başlıklar şöyle:

"BU ATEŞİ BİZ KÖRÜKLEDİK, ARTIK KONTROLDEN ÇIKTI"

- Associated Press (AP), Facebook'un 2020 seçimlerinden önce platformun tehlikeli ve şiddet içerikli içeriği yaymasını önlemek için önlemler aldığını da keşfetti. Ancak AP, seçimden sonra ve ABD Kongre Binası’na yönelik 6 Ocak saldırısından önce 22 kadar tedbirin iptal edildiğini ortaya çıkardı. Facebook, kendi platformundan ve kolluk kuvvetlerinden gelen sinyalleri analiz ettikten sonra bu önlemleri kaldırdığını belirtti.

- Belgeler, ABD Kongre Binası’nın 6 Ocak'ta saldırıya uğradığı sırada Facebook çalışanlarının hüsrana uğradığını ortaya koydu. AP'ye göre, bir iç ilan tahtasına şöyle yazıldı: "Şiddete izin vermeden söylemi nasıl yöneteceğimizi bulmak için yeterli zamanımız olmadı mı? Bu ateşi uzun süredir körüklüyoruz ve şaşırmamalıyız. Artık kontrolden çıktı."

- Facebook Papers, ayrıca Facebook'un genç kullanıcıları kaybetmekten endişe duyduğunu ve bu düşüşü tersine çevirmek için adımlar atmayı planladığını gösteriyor. Bu tür adımlar arasında, genç kullanıcılardan bağlantılarını güncellemelerini istemenin yanısıra kullanıcılara ağlarının dışından gelen gönderileri göstermek için algoritmaları ince bir şekilde ayarlamak da yer alıyor. Şirket, platformun genç kullanımının 2019'dan bu yana yüzde 13 düştüğünü ve önümüzdeki 2 yıl içinde yüzde 45'lik bir düşüş daha beklediğini keşfetti.

"ARAPÇA İLE TERÖRLE MÜCADELE İÇERİKLERİ YANLIŞ UYGULADIK"

- The Verge, geçen Mart ayında Facebook'ta yapılan bir sunumda, bir veri bilimci ekibi, "Genç yetişkinlerin çoğu, Facebook'u 40'lı ve 50'li yaşlardaki insanlar için bir yer olarak algılıyor. Genç yetişkinler, içeriği sıkıcı, yanıltıcı ve olumsuz olarak algılıyor. Önemli olana ulaşmak için çoğu zaman alakasız içeriği aşmak zorunda kalıyorlar" saptaması yaptı. Facebook, bu eleştiriye gençlerin platformlarını kullanmasını isteyen diğer sosyal medya şirketlerinden farklı olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

- AP, ayrıca Facebook'un İngilizce dışındaki dillerde yazılmış içeriği denetleme sorunları olduğunu da tespit etti. Facebook Belgeleri, Arapça içeriğin Facebook'un yönetmesi için özellikle zor bir dil olduğunu gösteriyor. Arapça iletişim kuranlar, militan gruplar hakkında yazmak için semboller kullanıyor veya boşluklar ekliyor ve bu, şirket içinde tehlike işaretlerine neden oluyor. Facebook, dahili bir belgede, "Kullanıcıların siyasi konuşmaya katılmalarını sınırlayan ve ifade özgürlüğü haklarını engelleyen Arapça terörle mücadele içeriğini yanlış bir şekilde uyguluyorduk" yazdı. Facebook'un bu konuda sistemini iyileştirmenin yollarını aradığı belirlendi.

APPLE, FACEBOOK VE INSTAGRAM’I APP STORE’DAN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETMİŞ!

- Şirketin iç belgeleri ayrıca, Filipinli hizmetçilerin Facebook'ta taciz edildiklerinden şikayet etmesinin ardından "onaylanmış taciz faaliyeti konusunda yetersiz uygulama" olduğunu ortaya koydu. Belgelere göre Apple, platformun Ortadoğu'da hizmetçi satın almak, satmak ve ticaret yapmak için kullanıldığından, Facebook ve Instagram'ı App Store'dan çıkarmakla tehdit etti. AP, bugün bile, iki yıl sonra, Arapça "hizmetçi" ("khadima") arayan Facebook kullanıcılarının, Afrikalıların ve Güney Asyalıların fotoğraflarını, yaşları ve fiyatları listelenmiş olarak göreceklerini belirtiyor. Yine de Facebook ve Instagram, iOS kullanıcılarının App Store'dan yüklemeleri için kullanılabilir durumda kaldı.

- Bloomberg ve The Verge de Facebook'un genç kullanıcılar açısından çekiciliğini kaybettiğini ve umutsuzca pazarı yeniden ele geçirmeye çalıştığını gösteren dahili şirket belgelerini bildirdi.

- Financial Times, Facebook çalışanlarının yönetimi politikacılar ve ünlüler için ılımlı istisnalar yapmamaya çağırdığını bildirdi.

- New York Times, şirketin "beğen" ve "paylaş" düğmelerini saklamak veya kaldırmakla nasıl boğuştuğunu gösteren dahili belgeler hakkında rapor verdi.

- Washington Post, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in Vietnam hükümetinin sansür taleplerini şahsen imzaladığını söyleyen üç kaynaktan alıntı yaptı.

NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI YETERİNCE ÖNLEM ALINMADI

- Politico, şirketin pazar hakimiyeti konusundaki araştırmasını gösteren Facebook belgelerini bildirdi.

- NBC, şirketin nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeye karşı yeterince önlem alıp almadığına ilişkin çalışan içi tartışmalar ve bariz hayal kırıklığı hakkında rapor verdi.

- Atlantic, Facebook çalışanlarının şirketin demokrasiye verdiği zarardan ve 6 Ocak Kongre baskınındaki rolünden endişe duyduğunu, ancak liderliğin harekete geçmediğini gösteren belgelere atıfta bulundu.

- Atlantic ayrıca Facebook belgelerinde, şirketin ABD dışındaki pazarlara daha az ılımlı kaynak sağladığını ve bunun daha fazla nefret söylemi, uyuşturucu karteli faaliyeti, etnik temizlik ve seks kaçakçılığı ile sonuçlandığını bildirdi.

- Benzer şekilde Wired, Facebook'un hem insan hem de otomatik sistemlerin yorumlamak için mücadele ettiği Arapça'nın birçok lehçesindeki içeriği anlaması ve denetlemesi hakkında rapor verdi.

- CNN, Facebook'un hem Çalmayı Durdur (Stop the Steal) hareketi hem de 6 Ocak ayaklanması için hazırlıksız olduğunu gösteren belgeler hakkında rapor verdi.