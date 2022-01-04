Ocak memur ek zammı ile en düşük ve en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Yeni mühendis maaşı 2022!

Yeni mühendis maaşı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yeni mühendis maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabını arayan vatandaşlar için; 2022 Ocak ayından itibaren maaşlara yansıyacak olan yeni mühendis maaşı belirlenmiş oldu. Peki yeni mühendis maaşı zamlı haliyle ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin bilgiler...

YENİ MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.

Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek.

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak Vali 22412 29225 Genel müdür (1/4) 16177 21095 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118 Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881 Öğretmen (1/4) 6587 8590 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333 Başkomiser (3/1) 8522 11113 Polis memuru (8/1) 7465 9734 Uzman doktor (1/4) 10126 13204 Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334 Mühendis (1/4) 8703 11349 Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160 Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778 Vaiz (1/4) 6844 8925 Avukat (1/4) 8311 10837 En düşük memur maaşı 4880 6364 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak Müsteşar (1/1) 11806 15394 Genel müdür (1/1) 10435 13608 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222 Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109 Öğretmen (1/4) 4029 5254 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919 Başkomiser (1/4) 4167 5434 Polis memuru (8/1) 4167 5434 Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107 Mühendis (1/4) 4913 6407 Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459 Profesör (1/4) 9346 12187 İmam-hatip 4029 5254 Avukat (1/4) 4029 5254 En düşük memur emekli aylığı 3276 4272 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293 SSK (2000 SONRASI) 1627 2500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500 BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2500 1844 2500 1952 2500 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4446 5579 4555 5715 4663 5851 4772 5987 4880 6123 5423 6804 5965 7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2500 1844 2500 1952 2500 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4880 6123 5423 6804

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece sözleşme süresi geçen yıl ocak ayında başlayan kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Diğer kamu işçileri ise toplu sözleşmenin başlangıç tarihine göre bir yılı doldurdukları tarihten önceki dönemde yüzde 5'i aşan 6 aylık enflasyon farkı ile 2022'nin ilk yarısına ait yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını alacaklar.

Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.