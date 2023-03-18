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Mercedes-Benz'in kompakt sınıf temsilcisi A-Serisi makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

İç ve dış tasarımında güncellemelerin yapıldığı otomobilde, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar gibi yeni tasarım öğeleri yer alıyor.

Jant tasarımları da değişen otomobilde, yeni arka difüzör ve standart LED arka stop lambaları da makyajla gelen yenilikler arasında.

A-Serisi’nin iç mekanında ise iki adet 10,25 inç ekrandan oluşan ekranlar yer alıyor. Standart çift ekran özelliği ile gelen otomobil, en güncel MBUX işletim sistemine sahip.



Kablosuz Apple Carplay üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı standart donanım olarak mevcut iken, USB-C bağlantı noktası eklendi ve USB şarj kapasitesi kullanıcılara sunuluyor.

Makyaj operasyonu ile birlikte A-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşurken, yedi ileri DCT otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yarı-hibrit sistemin, kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donatıldığı belirtildi.

RSG SİSTEMİ İLE GELDİ

Öte yandan, otomobilde yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG) yer alıyor. RSG'nin çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha düşük titreşim ve daha az ses ürettiği kaydedildi.

RSG bunun dışında fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor.

Bu şekilde üretilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

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