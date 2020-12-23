Hyundai'nin 2017 yılından bu yana yollarda olan b-segment modeli Kona, makyajlı versiyonu ile Türkiye'ye geldi. Aracın dış ve iç tasarımı güncel Hyundai modellerine uygun olarak yenilenirken, motor teknolojileri de yenilendi.
Boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş olan yeni Kona'nın, 2021 Ocak'tan itibaren ilk kez bir N Line versiyonuyla da satışa sunulacağı kaydedildi.
Hyundai'den yapılan açıklamada, makyaj ile birlikte elektrikli park freni, 10,25 inçlik dijital bilgi ve eğlence ekranı, ambiyans aydınlatma gibi yeniliklerin donanım tablosuna eklendiği de belirtildi. Yeni Kona'nın kaputunun altında ise 136 beygirlik 1.6 litrelik hafif hibrit dizel motor yer alıyor.
Bu güç seçeneğinde yer alan 48V hafif hibrit teknolojisinin, makyaj öncesine göre yüzde 10'a kadar yakıt ekonomisi sağladığı kaydedildi.
1.6 litrelik benzinli motorun ise 198 beygir güç ürettiği ve turbo beslemeli bu motorun 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkabildiği bilgisi paylaşıldı. 7 ileri DCT şanzımanla birlikte alınabilen 1.0 litrelik benzinli motorun da 120 beygir güç ürettiği belirtildi.
'YENİ MOTORLARA GÜVENİYORUZ'
Yeni Kona hakkında değerlendirmelerde bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Kona, B-SUV segmentinde satışa sunulduğu ilk günden beri güzel bir çıkış yakaladı ve özellikle son iki yılda ülkemizin en sevilen modellerinden biri haline geldi. Yeni teknolojik özellikleri, kullanışlı yapısı ve şık tasarımıyla Kona’nın amacı B-SUV segmentinde 2021 yılında da liderliği korumak. Bunun için Kona'nın dinamik görüntüsüne ve performanslı olduğu kadar ekonomik olan yeni nesil hafif hibrit motorlarına güveniyoruz" dedi
Makyajlı KONA, “Style”, “Smart”, “Elite” ve “N Line” olmak üzere üzere dört farklı donanım seviyesi ile satış sunuldu. Kona'nın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 281 bin TL'den başlarken, serinin en yüksek trim seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite ise 358 bin TL’lik bir fiyat etiketine sahip.
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