Yeni Honda HR-V satışa sunuldu
Honda'nın kompakt SUV modeli HR-V, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. İç ve dış tasarımı güncellenen otomobilde, 1.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor. Yeni HR-V'nin detayları haberimizde...
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Honda’nın kompakt SUV modeli HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu Türkiye yollarına çıktı.
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Japon modelin iç-dış tasarımı ve renk seçenekleri yenilenirken, hibrit güç aktarma sistemi de makyajla birlikte korundu.
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Türkiye’de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulan model, 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç fiyatı ile bayilerde yerini aldı.
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Honda’nın hibrit modeli HR-V’nin dış tasarımı, yenilenen keskin ön tampon çizgileri ile dikkat çekerken, ön görünümü güncellendi.
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Otomobilin iç tasarımında, hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlendi. Kabin içindeki ses yalıtımı da makyajla birlikte iyileştirildi.
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HR-V e:HEV’de sunulan 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yakıt tüketimi ve esnek sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.
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Ayrıca, yenilenen HR-V e-HEV’de Style+ donanım seçeneğinde çok açılı kamera sistemi standart olarak sunuluyor.