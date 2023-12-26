Karasin, Washington'un açıkladığı kıta sahanlığı iddialarının Rusya için herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruya, "Bu coğrafi alanda ulusal çıkarlarımız için gerekli olan tüm önlemleri aldık ve almaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

ABD'nin bu adımının gerginliğin artmasına yol açacağını dile getiren Karasin, "Rusya'nın yaptığı gibi" önce bu bölgelerin jeopolitik bağının kanıtlanması gerektiğini söyledi.

Karasin, Moskova'nın Arktika iddialarının BM'nin bir alt komitesi tarafından toplanan kanıtlara dayanarak değerlendirildiğini, ABD'nin ise BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bile taraf olmadığını hatırlattı.