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Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yurdumuzun dört bir yanında merakla beklenen yeni kabine gün itibariyle vatandaşlarla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler atandı. Söz konusu atama sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusu gündem oldu. İşte, detaylar...

Giriş: 03.06.2023 - 22:56 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?
HABERTURK.COM

Yeni kabinenin belli olmasıyla beraber Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'in atandığı açıklandı. İlgili atama nedeniyle vatandaşlar; şimdi yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusunun cevabına dair aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili son bilgiler...

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni açıklanan kabinede mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yeni Milli Savunma Bakanı olarak atanması sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Genelkurmay Başkanı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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