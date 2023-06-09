AVRUPA'DA 'YILIN TİCARİ ARACI' SEÇİLDİ
Takvimler 2006 yılını gösterdiğinde Doblo'nun ikinci neslinin üretimine başlandı. Doblo, aynı yıl, Avrupa'da 'Yılın Ticari Aracı' ödülünü kazandı. Doblo'nun bir sonraki nesli de 2011 yılında yeniden Avrupa'da 'Yılın Ticari Aracı' seçildi.
2014 yılında, Tofaş'ın, Kuzey Amerika ve Kanada pazarlarına uygun olarak geliştirdiği Doblo'nun ihracatına başlandı. Bursalı Fiat Doblo, Kuzey Amerika'da 'Ram' markası altında 'ProMaster City' ismiyle satışa sunuldu.
Bugüne kadar 4 nesli dünya pazarlarına sunulan Doblo'nun, toplam 2 milyon adetten fazla üretiminin yüzde 75'i dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç edildi.