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Yeni Doblo fiyatı açıklandı! 2023 Fiat Doblo fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlanan Fiat Doblo hafif ticari model araç, 2022 yılı itibarıla İspanya'da üretilmeye başlandı. Fiat, yeni nesil Doblo'nun Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Yeni nesil Doblo Combi ve Doblo Cargo'nun lansman özel fiyatları açıklandı. İşte 2023 yeni Doblo Combi ve Doblo Cargo fiyatları...

Giriş: 09.06.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bursa'daki Tofaş fabrikasında 22 yıldır üretilen hafif ticari model Fiat Doblo'nun üretimi, geçtiğimiz yıl İspanya'ya kaydırılmıştı. Fiat'ın en çok tercih edilen ticari modellerinden olan Doblo Combi ve Cargo lansman özel fiyatları açıklandı. İşte 2023 Yeni Doblo fiyatları...

  • 2000'DEN BERİ BURSA'DA ÜRETİLİYORDU

    22 yıldır Türkiye'de üretilen Fiat Doblo'nun üretimine, Fiat'ın dünyada ilk kez bir modelinin üretimini İtalya dışında tek bir ülkede gerçekleştirmesi kararıyla, 2000 yılının Eylül ayında Tofaş'ta başlandı.

    Türkiye'de sıfırdan doğan bir model olarak bantlardan inen Doblo, üretiminin ilk yılında 100 bin adet üretilmişti. Aynı yıl toplam Doblo üretiminin yüzde 90'lık kısmı 43 ülkeye ihraç edildi. 

    2001'de tüm Avrupa ülkelerine gönderilen Doblo, o dönemde Tofaş'ın toplam ihracatının yüzde 83'ünü oluşturdu.

  • AVRUPA'DA 'YILIN TİCARİ ARACI' SEÇİLDİ

    Takvimler 2006 yılını gösterdiğinde Doblo'nun ikinci neslinin üretimine başlandı. Doblo, aynı yıl, Avrupa'da 'Yılın Ticari Aracı' ödülünü kazandı. Doblo'nun bir sonraki nesli de 2011 yılında yeniden Avrupa'da 'Yılın Ticari Aracı' seçildi.

    2014 yılında, Tofaş'ın, Kuzey Amerika ve Kanada pazarlarına uygun olarak geliştirdiği Doblo'nun ihracatına başlandı. Bursalı Fiat Doblo, Kuzey Amerika'da 'Ram' markası altında 'ProMaster City' ismiyle satışa sunuldu.

    Bugüne kadar 4 nesli dünya pazarlarına sunulan Doblo'nun, toplam 2 milyon adetten fazla üretiminin yüzde 75'i dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç edildi.

  • DOBLO İSPANYA'YA TRANSFER OLMUŞTU!

    22 yıldır Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo, 2022 yılından beri İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo fabrikasında üretilmeye başlandı. 2021'de FCA ile PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından, Tofaş'ın Bursa fabrikasında birden çok modelini üreten Fiat da Stellantis cephesine geçmişti. Stellantis'in bu kararı ile, grup bünyesindeki Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen'in hafif ticari modelleri aynı platformda üretilmiş olacak. 2000 yılından beri 2 milyondan fazla Doblo üreten Tofaş, geçtiğimiz yıl toplam üretiminin yüzde 35'ine yakınını Doblo'ya ayırmıştı. 

  • YENİ DOBLO FİYATLARI BELLİ OLDU!

    2023 yılında Doblo Combi ve Cargo lansman özel fiyatları açıklandı.

    DOBLO COMBİ FİYATLARI

    Easy model 1.5 100HP MT model 644 bin 900 TL'den,

    Urban model 1.5 130HP MT 694.900 ve 1.5 130HP AT 764.900 TL'den,

    Premio Plus model 1.5 130HP AT ise 809 bin 900 TL'den satışa çıkıyor.

  • DOBLO CARGO FİYATLARI

    Standart model 1.5 100HP MT 509.900 TL'den,

    Maxi model 1.5 100HP MT ise 544 bin 900 TL'den satışa sunuldu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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