DOBLO İSPANYA'YA TRANSFER OLMUŞTU!

22 yıldır Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo, 2022 yılından beri İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo fabrikasında üretilmeye başlandı. 2021'de FCA ile PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından, Tofaş'ın Bursa fabrikasında birden çok modelini üreten Fiat da Stellantis cephesine geçmişti. Stellantis'in bu kararı ile, grup bünyesindeki Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen'in hafif ticari modelleri aynı platformda üretilmiş olacak. 2000 yılından beri 2 milyondan fazla Doblo üreten Tofaş, geçtiğimiz yıl toplam üretiminin yüzde 35'ine yakınını Doblo'ya ayırmıştı.