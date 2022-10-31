Yeni dizi! Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor, uyarlama mı ve ne zaman başlayacak?

Yeni dizi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Yürek Çıkmazı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Tanıtımı ile dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. İşte yeni dizi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları...

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