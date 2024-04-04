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        Haberler Dünya Yeni Brexit kapıda mı? İngiltere Başbakanı Sunak'tan "AİHM'den ayrılırız" iması

        Yeni Brexit kapıda mı? İngiltere Başbakanı Sunak'tan "AİHM'den ayrılırız" iması

        İngiltere Başbakanı Sunak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Ruanda planını engellemesi halinde İngiltere'nin AİHM'den çekilebileceğini ima etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:12
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        Yeni Brexit kapıda mı?
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        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçü kontrol etmenin "yabancı bir mahkemeye üye olmaktan" daha önemli olduğunu söyleyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılabileceklerini ima etti.

        İngiliz Başbakan Sunak verdiği röportajda, Ruanda politikasının engellenmesi halinde AİHM'den ayrılabileceklerini söyledi.

        Sunak açıklamasında, "Tüm planların AİHM dahil tüm uluslararası yükümlülüklerimizle uyumlu olduğuna inanıyorum, ancak sınır güvenliğini ve yasadışı göçü kontrol edebilmemizin, yabancı bir mahkemeye üye olmaktan daha önemli olduğuna inanıyorum, çünkü bu, ülke olarak egemenliğimiz açısından temel önemdedir."

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        Aralarında eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da bulunduğu sağcı muhafazakar milletvekilleri, sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilmesini önleyebileceği korkusuyla daha önce İngiltere'nin AİHM'den ayrılması yönünde baskı yapmıştı.

        Başbakan Sunak daha önceleri bu tür çağrılara direnmişti ancak son açıklamasında Ruanda planını uygulamak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emirlerine karşı gelmeye hazır olacağını söyledi.

        RUANDA PLANI NEDİR?

        İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

        AİHM İLK RUANDA UÇAĞINI DURDURMUŞTU

        Söz konusu kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'de yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

        Mahkeme, temyiz yolunu da açık tutmuş, insan hakları savunucularının bu mahkemede açtığı dava sonucu 29 Haziran'da Ruanda planının yasalara uygun olmadığına karar verilmişti.

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        Hükümet ise Temyiz Mahkemesinin kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımış, Yüksek Mahkeme de 15 Kasım'daki kararında Ruanda'ya gönderilecek kişileri bu ülkede kötü muameleye maruz kalma ve kendi ülkelerine gönderilme gibi riskler bulunduğunu belirterek planın yasaya uygun olmadığını açıklamıştı.

        İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Kasım 2023'te Ruanda planını yasalara aykırı bulmasının ardından hükümetin hazırladığı Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı (yeni Ruanda planı) aralıkta parlamentoya gelmişti. Söz konusu tasarı, 17 Aralık'ta Avam Kamarası'ndaki üçüncü okumada 276 "Hayır" oyuna karşı 320 "Evet" oyuyla kabul edilmiş ve Lordlar Kamarası'na gönderilmişti.

        Lordlar Kamarası'nın onaylaması halinde tasarı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayına sunulacak. Lordlar, tasarıyı yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarası'na da gönderebilecek.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #AİHM
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