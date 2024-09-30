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        Haberler Bilgi Alışveriş YENİ BİM 4 Ekim kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM 4 Ekim 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 20:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:35
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        • 1

          BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; büyük ve küçük ev aletleri, sevimli dostlarımıza özel ürünler, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4 Ekim 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM 4 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL

          Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL

          Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL

          Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL

          Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL

          Araç İçi Fm Transmitter 159 TL

        • 3

          Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL

          Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL

          Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL

          Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL

          Figürlü Şifreli Kilit 149 TL

          Katlanabilir Su Bidonu 69 TL

        • 4

          Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL

          Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL

          Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL

          Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

          Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

        • 5

          Tüylü Lazerli Kedi Oyuncağı 199 TL

          Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL

          Furminatör Pet Tarağı 129 TL

          Tüy Toplama Aleti 99 TL

          El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL

          Top Köpek Oyuncağı 99 TL

          Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL

          İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

          İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

          Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL

          Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL

        • 6

          Seramik Mama / Su Kabı 299 TL

          Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL

          Yavaş Yeme Kabı 99 TL

          Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL

          Köpek Mama Kabı 35 TL

          Mama ve Su Kabı 19 TL

          Kedi Kumu Küreği 12,50 TL

          Petfan Kedi Kumu 99 TL

          Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL

        • 7

          Çift Kişilik Nevresim Takımı 759 TL

          Yatak Örtüsü Seti 499 TL

          Post Halı 60x90 cm 299 TL

          Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL

          Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL

          Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TL

          Kapitoneli Yastık 155 TL

          Yastık Alezi 115 TL

          Brode Masa Örtüsü 349 TL

        • 8

          Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL

          Animasyon Balon Seti 34,50 TL

          Mini Karakterler 59 TL

          Elbiseli Konuşan Bebek 219 TL

          Oyuncak Meyve Kesme 139 TL

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