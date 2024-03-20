Yeni Anayasa için yol haritası hazır: 31 Mart'tan sonra start verilecek!

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AK Parti, Anayasa turuna çıkacak. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimleri sonrası harekete geçecek. Ramazan Bayramı’nın 2. günü gerçekleşecek partiler arası ziyaretlerde de nabız yoklanıp, temas trafiği Meclis'te devam edecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verdiği mesaisine 16 Nisan’da yeniden başlayacak. AK parti grubu, 16 Nisan’dan sonra, Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaretin amacı, Anayasa yapım usulünü belirlemek olacak. Ortak bir komisyon kurulması ya da her partinin kendi önerisini hazırladıktan sonra masaya oturulması seçenekler arasında yer alıyor. Ağırlıklı görüş; ilk etapta komisyon yerine her partinin kendi önerisini hazırlaması yönünde. Bunun için de partilere 3-6 ay arası süre verilmesi öngörülüyor.

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Bu süre içinde Anayasa metni yazılmayacak. Ancak Anayasada olması gereken başlıkları çıkarmaları istenecek. o hazırlıklar, meclis başkanlığına sunulacak. Meclis Başkanlığı da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüş ve önerisine açacak. 6 aylık değerlendirmenin ardından, bu kez meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, her partiden bir ya da iki temsilcinin bulunduğu toplantılarda, teknik çalışma yürütülecek.

NASIL BİR ANAYASA OLACAK?

Daha önceki teklifler gibi kısmi değişiklik değil. Sıfırdan yeni bir Anayasa için mesai yapılacak. 90-100 maddeden oluşması beklenen anayasa metninde, temel hak ve özgürlük alanları çizilecek.

AK Parti kaynakları, yeni anayasanın, toplumun tümünün sahiplendiği, her bir kesimin katkıda bulunacağı, sivil, demokratik ve katılımcı bir toplumsal sözleşme olmasının da önemini vurguluyor.

Detayların ise yasalarla belirlenmesi sağlanacak.