Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeni Anayasa için yol haritası hazır: 31 Mart'tan sonra start verilecek!

        Yeni Anayasa için yol haritası hazır: 31 Mart'tan sonra start verilecek!

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ardından yeni Anayasa için mesai yapacak. Gelenekselleşen bayram ziyaretlerinde atılacak ilk adımın ardından; görüşmeler Meclis'e taşınacak. AK Parti, 16 Nisan sonrası Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek. Amaç, Anayasa çalışmalarının usulünü belirlemek olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Anayasa mesaisi başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti, Anayasa turuna çıkacak. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimleri sonrası harekete geçecek. Ramazan Bayramı’nın 2. günü gerçekleşecek partiler arası ziyaretlerde de nabız yoklanıp, temas trafiği Meclis'te devam edecek.

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verdiği mesaisine 16 Nisan’da yeniden başlayacak. AK parti grubu, 16 Nisan’dan sonra, Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaretin amacı, Anayasa yapım usulünü belirlemek olacak. Ortak bir komisyon kurulması ya da her partinin kendi önerisini hazırladıktan sonra masaya oturulması seçenekler arasında yer alıyor. Ağırlıklı görüş; ilk etapta komisyon yerine her partinin kendi önerisini hazırlaması yönünde. Bunun için de partilere 3-6 ay arası süre verilmesi öngörülüyor.

        REKLAM

        Bu süre içinde Anayasa metni yazılmayacak. Ancak Anayasada olması gereken başlıkları çıkarmaları istenecek. o hazırlıklar, meclis başkanlığına sunulacak. Meclis Başkanlığı da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüş ve önerisine açacak. 6 aylık değerlendirmenin ardından, bu kez meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, her partiden bir ya da iki temsilcinin bulunduğu toplantılarda, teknik çalışma yürütülecek.

        NASIL BİR ANAYASA OLACAK?

        Daha önceki teklifler gibi kısmi değişiklik değil. Sıfırdan yeni bir Anayasa için mesai yapılacak. 90-100 maddeden oluşması beklenen anayasa metninde, temel hak ve özgürlük alanları çizilecek.

        AK Parti kaynakları, yeni anayasanın, toplumun tümünün sahiplendiği, her bir kesimin katkıda bulunacağı, sivil, demokratik ve katılımcı bir toplumsal sözleşme olmasının da önemini vurguluyor.

        Detayların ise yasalarla belirlenmesi sağlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TBMM
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Habertürk Anasayfa