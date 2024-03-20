Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.979,71 %0,56
        DOLAR 32,3879 %0,08
        EURO 35,1606 %-0,11
        ALTIN 2.242,56 %-0,09
        FAİZ 48,83 %-0,06
        GÜMÜŞ GRAM 25,90 %-0,17
        BITCOIN 64.023,00 %0,43
        GBP/TRY 41,1266 %-0,21
        EUR/USD 1,0842 %-0,22
        BRENT 86,37 %-1,16
        ÇEYREK ALTIN 3.666,58 %-0,09
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri - Enerji Haberleri

        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri

        Onlarca yıldır petrol piyasalarındaki en büyük endişe arz odaklıydı. Ancak savaş ve çatışmalarda girilen yeni dönemeçte bugün enerji ve jeopolitik arasındaki bağ net bir şekilde değişti. Savaşlarda her türlü senaryoya karşın petrol piyasaları büyük ölçüde sakin. Ancak uzmanlara göre bu, enerji piyasalarında ana etkinin arz değil, talep olacağı yeni bir aşamanın habercisi. Ve bu değişim derin jeopolitik sonuçları da beraberinde getirebilir.

        Giriş: 20.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya-Ukrayna Savaşı ABD'den Avrupa'ya Çin'den İran'a hemen hemen her ülkeyi etkileyen bir sürecin habercisiydi. Tüm bu ülkeleri etkileyen ana nokta ise kuşkusuz enerji piyasalarıydı...

        ARZ DEĞİL TALEP

        Dünyanın her yerindeki hükümetler, halen hem kendi çıkarları hem de iklim değişikliğiyle mücadele etmek için petrol talebini azaltacak ve alternatif enerji kaynaklarını artıracak politikalar planladı, planlamaya da devam ediyor. Küresel petrol talebinin yaklaşmakta olan zirve noktası ve bunu takip eden düşüşü ise, önümüzdeki on yıllarda fiyatları ve üretimi belirleyecek. Enerji piyasalarında ana etki ise arz değil, talep olacak.

        REKLAM

        PAZAR DARALDIKÇA PASTADA PAYI ARTACAKLAR...

        Açık ara en büyük ve en ucuz petrol rezervleri Suudi Arabistan ve onun Basra Körfezi'ndeki OPEC üyesi komşularında bulunmaktadır. Ancak petrol pazarı daraldıkça, üretimdeki payları da artacak.

        BP'ye göre, enerji dönüşümünün hızına bağlı olarak, Suudi Arabistan 2050 yılına kadar küresel üretimin yarısına, hatta üçte ikisine ulaşan bir pazar payına sahip olabilir. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler şimdiden dünyanın en büyük varlık fonlarından bazılarına ev sahipliği yapmakla birlikte nüfuzlarını yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu ülkelerin sermaye yığınları ve güçlerini yurt dışına yansıtma arzuları daha da artabilir.

        Bu ülkelerde yükseliş trendi oluşurken diğer petrol güçleri ise geride kalabilir. Bugün Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki birçok ülkedenin ulusal petrol şirketleri, Körfez'deki petrolden daha yüksek maliyetli ve daha karbon yoğun petrol pompalıyor.

        REKLAM

        ÇEMBERİN DIŞINDA KALANLARA NE OLACAK?

        The Economist'in araştırmasına göre ulusal petrol şirketleri tarafından önümüzdeki on yıl için planlanan 1.8 trilyon dolarlık yatırımın yaklaşık 1.2 trilyon doları, ülkelerin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yönündeki resmi taahhütlerini yerine getirmeleri halinde kârsız hale gelebilir. Nijerya'nın NNPC'si, Meksika'nın Pemex'i ve Endonezya'nın Pertamina'sı riski en yüksek olanlar arasında yer alıyor. Birçok üretici ülkede hükümetler genellikle emtia gelirlerine bağımlı olduklarından, bu ulusal petrol şirketlerinin başarısızlığı borç krizlerine, iflaslara ve on yıllık bir kalkınma kaybına yol açabilir. Bu durum da 1980'lerde Latin Amerika'yı saran borç krizlerinin bir yansıması olabilir.

        NELER YAPILABİLİR?

        Peki bu süreç nasıl yönetilmeli? İklim değişikliğiyle mücadele etmek için enerji dönüşümünü hızlandırmak gerekiyor ancak geçiş ne kadar hızlı olursa yüksek maliyetli üreticiler için şok o kadar büyük olur. Bu süreçte hükümetlerin stratejik çabaları petrol tüketicileri için dalgalanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

        REKLAM

        Uluslararası Enerji Ajansı halihazırda gelişmiş ekonomiler tarafından tutulan stratejik süreçleri koordine ediyor. The Economist'e göre Hindistan ile yapılan yeni müzakereler diğer büyük gelişmekte olan ekonomileri de kapsayacak şekilde genişletilmeli. Aynı zamanda petrol fiyatları nispeten yüksek ve talep hala güçlüyken çeşitlendirmeye gitmek de şart. Kolombiya'nın Ecopetrol'ünden Malezya'nın Petronas'ına kadar birçok firma, sermaye bütçelerinin büyük bir kısmını; yenilenebilir enerji, hidrojen ve karbon yakalama gibi düşük karbonlu teknolojilere harcıyor. Ancak ortalama olarak, ulusal petrol şirketleri sermaye harcamalarının ancak %5'ini çeşitlendirmeye ayırırken, Batı'nın petrol devleri bunun aksine %15'ini harcıyor.

        Yeni aşamaya doğru ilerlerken, petrol için yeni dönem giderek netleşiyor: daha sürdürülebilir ve jeopolitik olarak karmaşık bir enerji ortamına doğru kademeli ancak bir o kadar da kesin bir geçiş. Ancak bu değişikliklere uyum sağlamak ve ortaya çıkan yeni enerji çağında başarılı olmak için tek başına şirketlerin değil hükümetlerin de stratejilerini yeniden ayarlaması gerekiyor. Yeni dönemin 'son' olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #petrol
        #Petrol Piyasaları
        #enerji
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Habertürk Anasayfa