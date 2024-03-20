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        Haberler Magazin Murat Boz, Mirliva Muhittin'i canlandırdı - Magazin haberleri

        Murat Boz, Mirliva Muhittin'i canlandırdı

        Murat Boz, Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa filmde Beşiktaş'ın kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:01
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        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
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        19.03.

        Dünya Beşiktaşlılar Günü...

        Murat Boz, Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa film için kamera karşısına geçti. Boz, filmde; 1903'te kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i (Akyüz) canlandırdı.

        Filmuni Yapım tarafından çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş'ın müziklerine; Sezgin Gezgin ile Mert Vardar imza attı. Duo Rifle'nin yönettiği filmin görüntü yönetmenliğini ise Gürol Başer üstlendi.

        SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

        Murat Boz'un canlandırdığı Miralay Muhittin Bey'i (Akyüz) kimdir?

        1870'de İstanbul'da doğan Muhittin Bey, 1885'te girdiği Harp Okulu'ndan 1888'de Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Aynı yıl Harp Okulu'nda öğretmen yardımcılığına başlayan Muhittin Bey, 1897'de Osmanlı - Yunan Savaşı'na da katıldıktan sonra tekrar Harp Okulu'nda öğretmenliğe döndü ve 1905'te sürgüne gönderilene kadar bu görevini sürdürdü. Öğrencilere padişah II. Abdülhamid aleyhinde görüşler aşıladığı gerekçesiyle 1905'te rütbesi geri alındı ve önce Fizan'a, ardından Diyarbakır'a ve Erzurum'a sürüldü.

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        AFLA RÜTBELERİ İADE EDİLDİ

        1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla gelen af dolayısıyla rütbeleri iade edildi. Önce Deniz Mektebi'ne müdür oldu, sonra Harbiye Nazırlığı Piyade Dairesi 1. Şube Müdürlüğü'ne atandı. 1909'da Mahmut Şevket Paşa'nın yaveri oldu. Aynı yıl, Beyoğlu mutasarrıflığına atandı. Beyoğlu mutasarrıflığı yaptığı dönemde İttihat ve Terakki üyesi Fuat Bey'i bir spor kulübü kurmaya teşvik etti ve kuruluşunu hızla onayladığı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü'nün kurucuları arasında yer aldı.

        ESİR ALINDI

        Muhittin Bey, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'na katıldı. 1912'de Miralay, 1916'da Mirliva rütbesine terfi etti. I. Dünya Savaşı'nda Aralık 1916 - Şubat 1919 arasında Hicaz Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. Savaşın sonunda İngilizler tarafından tutsak edilip Mısır'daki esir karargahına götürüldü. 9 Eylül 1921'de esaretten döndü ve Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya geçti.

        MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

        Kurtuluş Savaşı'nda Kasım 1921'e kadar Kastamonu ve Bolu havalisi komutanı, 1 Kasım 1921 - 7 Ekim 1922 arasında Adana ve havalisi komutanı olarak görev aldı. Adana ve civarını Fransızlardan teslim aldıktan sonra şehrin kumandanı ve valisi oldu. Savaştan sonra Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. 7 Ekim 1922'de Tahran büyükelçisi, 1925'te Kahire büyükelçisi olarak görevlendirildi. 24 Eylül 1928'de askerlikten emekliye ayrıldı ve Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçti. TBMM IV., V. ve VI. Dönem Kars Milletvekilliği yaptı.

        Muhittin Akyüz, 11 Kasım 1940'da 70 yaşındayken hayatını kaybetti.

        Mirliva... Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarında kullanılan, 'Ferik' ile 'Miralay' rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerine denk bir askeri rütbe. Paşalık unvanı mirliva rütbesinden itibaren kazanılırdı.

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        #murat boz
        #Mirliva Muhittin
        #beşiktaş
        #Bir Tavırdır Beşiktaş

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