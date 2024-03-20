Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kadın muhabiri kameralar önünde itti!

        Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kadın muhabiri kameralar önünde itti!

        Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisine soru soran bir kadın gazeteciyi kameralar önünde itti. Rama, olay sonrasında yaptığı açıklamada özür dilemeyi reddetti ve bunun saldırgan bir davranış olmadığını, tüm soruları sabırla yanıtlandığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın dün gazeteciler önünde açıklama yaptığı sırada soru soran bir muhabiri itmesi ülke gündemine oturdu.

        Olay, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Durres'in batı limanındaki bir yatırım projesi hakkında gazetecilere açıklama yaptığı sırada iktidardaki Sosyalist Parti genel merkezinin önünde meydana geldi.

        Gazeteci Ambrozia Meta, Rama'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir soru sordu. Meta'nın sorusunu yanıtlamak istemeyen Rama, kafasına dokunarak gazeteciyi itti.

        REKLAM

        Gazeteci başbakana "Lütfen artık bana dokunmayın" dedi.

        RAMA ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

        Yerel basın ve uluslararası basının gündemine oturan bu olaya birçok kişi ve kurum tepki gösterdi.

        Rama ise olayla ilgili özür dilemeyi reddetti, saldırgan bir davranış olmadığını ve tüm soruların sabırla yanıtlandığını vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arnavutluk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        AK Parti 'gri seçmen'i ikna edecek
        AK Parti 'gri seçmen'i ikna edecek
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Habertürk Anasayfa