Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kadın muhabiri kameralar önünde itti!

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın dün gazeteciler önünde açıklama yaptığı sırada soru soran bir muhabiri itmesi ülke gündemine oturdu.

Olay, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın Durres'in batı limanındaki bir yatırım projesi hakkında gazetecilere açıklama yaptığı sırada iktidardaki Sosyalist Parti genel merkezinin önünde meydana geldi.

Gazeteci Ambrozia Meta, Rama'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir soru sordu. Meta'nın sorusunu yanıtlamak istemeyen Rama, kafasına dokunarak gazeteciyi itti.

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Gazeteci başbakana "Lütfen artık bana dokunmayın" dedi.

RAMA ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

Yerel basın ve uluslararası basının gündemine oturan bu olaya birçok kişi ve kurum tepki gösterdi.

Rama ise olayla ilgili özür dilemeyi reddetti, saldırgan bir davranış olmadığını ve tüm soruların sabırla yanıtlandığını vurguladı.