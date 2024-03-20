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Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmesi sebebiyle İbrahim Keloğlan’a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına Cumhuriyet Savcısı itiraz edecek.

DHA'nın haberine göre Başakşehir’de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü.

İSTİNAF MAHKEMESİNE İTİRAZDA BULUNULACAK Keloğlan’a hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası üst mahkeme tarafından bozulmuştu. REKLAM

Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez 'Kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı konuldu.

Karar kamuoyu ve hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanırken, 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar aleyhine istinafa itirazda bulunacağını bildirdi. Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi.