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        Haberler Gündem Güncel Evde uyutup sınava giden annenin 2 aylık bebeği yangında can verdi

        Evde uyutup sınava giden annenin 2 aylık bebeği yangında can verdi

        Antalya'da üniversitedeki sınavına giden annenin evde uyutup ailesine emanet ettiği 2 aylık bebeği çıkan yangında hayatını kaybetti. Eve dönüp acı haberi alan anne ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:16
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        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi anne Ş.Ç, 2 aylık bebeğini uyuttuktan sonra sınava girmek için babasıyla dışarı çıktı.

        Bu sırada evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        ANNEANNE İLE DAYI BEBEĞİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

        Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremedi.

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

        EVE DÖNEN ANNE ACI HABERLE YIKILDI

        Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eve dönen anne, bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yakınları ve komşularının sakinleştirmeye çalıştığı anneye, sağlık ekibi müdahalede bulundu.

        Bebeğin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        #Antalya
        #yangın
        #bebek
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