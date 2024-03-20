İstanbul trafiğinde "50 tane dosyam var" tehdidi
İstanbul Şişli'de kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Şişli Büyükdere Caddesi'nde iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.
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Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü.
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Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada vatandaşların araya girdiği görülüyor.