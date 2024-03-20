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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde "50 tane dosyam var" tehdidi

        İstanbul trafiğinde "50 tane dosyam var" tehdidi

        İstanbul Şişli'de kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:37
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          Şişli Büyükdere Caddesi'nde iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.

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          Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. 

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          Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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          Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada vatandaşların araya girdiği görülüyor. 

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