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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da - Son dakika haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, "Pahalılıkla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz" diyen Erdoğan, "Genel ekonomik göstergeler gayet iyi. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "Sevginiz ve vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de sizden aldığımız güçle emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Şu anda geldiğimiz noktada yerel seçimlere gidiyoruz. Sabit gelirlilerin refah seviyesiyle sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların üstesinden geleceğiz.

        "EKONOMİK GÖSTERGELER GAYET İYİ"

        Ülkemizin hedeflerinden sapmasına izin vermedik. Uyguladığımız ekonomi programının sonuçlarını yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz. Genel ekonomik göstergeler gayet iyi. Enflasyon düştükçe etkisi görülecek. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloların getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Şu anda 35 bin kişi burada.

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        "5.NESİL UÇAK YAPABİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

        Milli gelirimizi 2 kat daha yükseltebiliriz. Ama bunu sadece eleştirerek değil çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Bize tabanca vermiyorlardı şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. İHA teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. KAAN ile dünyada 5.nesil uçak yapabilen dört ülkeden biri olduk. Daha düne kadar dışa bağımlı olan savunma sanayii bizimle birlikte yüzde 80 yerli hale geldi.

        "MİLLETİMİZİN MORALİNİ ÇÖKERTME TAKTİĞİ UYGULUYORLAR"

        Kim bu ülkenin yandığını bittiğini söyleyerek umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesap vardır. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bu milletin morali en zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi.

        "BURUK BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ"

        Gazze katliamının üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Bilinen ve bilinmeyen yardımlarla Gazze'nin yanındayız. "

        "DESTE DESTE DOLARLARLA SEÇİM KAZANMAK İSTİYOR"

        CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarla seçim kazanmak istiyor. Isparta'daki kardeşlerim İstanbul'daki hemşehrilerini arayıp onları da uyarmalarını istiyorum."

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