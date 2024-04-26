Yemekteyiz kim kazandı? 26 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve haftanın puan durumu tablosu
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Büyük ödülün sahibi olmak için iddialı yemekler yapan yarışmacılar rakiplerini eleyerek en yüksek puanı almanın peşinde. Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşecek ve haftanın kazanan ismi açıklanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? İşte 26 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve haftanın puan durumu tablosu
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali geldi çattı. Yarışmanın takipçileri şimdiden "Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusuna internetten yanıt arıyor. Tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyen beş yarışmacıdan biri bugün büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 26 Nisan 2024 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan ismi…
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ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz kazananı ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU
ÖZNUR HANIM
BİLGE HANIM
MERVE HANIM
AHMET BEY
DURMUŞ BEY
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Yemekteyiz birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi belli oldu. Bu hafta toplamda 32 puana ulaşan Yakup Bey Yemekteyiz kazananı olarak büyük ödülü aldı.
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