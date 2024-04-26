ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz kazananı ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

ÖZNUR HANIM

BİLGE HANIM

MERVE HANIM

AHMET BEY

DURMUŞ BEY

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Yemekteyiz birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi belli oldu. Bu hafta toplamda 32 puana ulaşan Yakup Bey Yemekteyiz kazananı olarak büyük ödülü aldı.