Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta 75 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanan ismi belli oldu. Her Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...