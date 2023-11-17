Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 17 Kasım 2023 bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile ekranlara geldi. Tüm hafta boyunca mutfakta en iyi yemekleri yapmaya çalışan beş yarışmacıdan biri bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, 17 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim ile ilgili detaylar...
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta 75 bin TL değerindeki büyük ödülü kazanan ismi belli oldu. Her Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Canan Hanım
Kerim Bey
Fatma Hanım
Ali Can Bey
Özgem Hanım
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Özgem hanım oldu.
Böylelikle Özgem hanım 75 bin TL tutarındaki ödülün sahibi oldu.
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