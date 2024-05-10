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        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? 10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 10 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın puan durumu

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın final heyecanı yaşanıyor. Her hafta Cuma rakiplerine fark atarak birinci olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Haftanın finalinde açıklanan oylama sonuçları Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:59
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        • 1

          Yemekteyiz kim kazandı sorusunun yanıtı haftanın final gününde belli oluyor. En yüksek puanı alarak birincilik sahibi olan yarışmacı 75 bin TL’lik büyük ödüle kavuşuyor. Programı sıkı takip edenler Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi, elenen ismi ve haftalık puan durumu

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

          ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

          TV8'in ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz yarışma programı, 10 Mayıs 2024 Cuma günü haftanın finaliyle ekranlara gelecek ve puan durumu belli olacak.

          HALİL BEY

          NAZLI HANIM

          SALİM BEY

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          AYSEL HANIM

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