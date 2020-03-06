Yemekteyiz'de 6 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 6 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 6 MART 2020

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Reyhan Akpınar'ın evinde yapılacak. Reyhan Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 6 Mart Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. Gün - Muhsin Karaalp

1. Gün - Feyzanur Balcı

1. Gün - Nejla Özdemir

1. Gün - Yıldız Güneş

1. Gün - Reyhan Akpınar