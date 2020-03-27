Yemekteyiz'de 27 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 27 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

27 MART YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Cuma Bey'in evinde yapılacak. Cuma Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 27 Mart Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. Gün - Canan Hanım

2. Gün - Sevda Hanım

3. Gün - Halime Hanım

4. Gün - Saida Hanım

5. Gün - Cuma Bey

