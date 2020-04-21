Yemek ve servis paralarıyla ilgili karar

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Korona kabusuyla birlikte uzaktan eğitim süresi 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı fakat Covid-19’la mücadele süreci daha da uzayacak gibi. Yani okulların bir süre daha kapalı kalması muhtemel. Bu sürecin en başından beri tartışılan ve benim de defalarca dile getirdiğim bir sorun var; Öğrencilerin okula gitmedikleri süre boyunca servis ve yemek ücretleri ne olacak? Eğer bu sezon bir daha okula dönüş olmazsa özel okullara ödenen eğitim paralarının bir kısmı geri ödenecek mi?

MAHSUPLAŞMA BAŞLADI

Veliler, haklı olarak bu süre boyunca servise binmeyen, okulda yemek yemeyen çocuğun servis ve yemek ücretlerini ödemek istemiyor. Tabii özel okullara ödenen ücretlerin de öğrencilerin okula gitmedikleri aylara ait kısımlarının veliye iadesi isteniyor.

Özel okullar ise velilerin para iadesi beklentisine hiç de karşılık verecek gibi değildi. Bu konuyu defalarca konuştuğum Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, servis+yemek paralarının mutlaka iade edilmesi gerektiğini ısrarla belirtmiş, uzaktan verilen eğitimin de asıl eğitim yerine geçmeyeceğini, bu nedenle de özel okul ücretlerinin öğrencilerin okula gitmediği dönemler için de iadesi gerektiğini söylemişti.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal da özel okulların eksik kalan eğitimlerini yaz aylarında mutlaka tamamlayacaklarını, servis ve yemek paralarıyla ilgili de mahsuplaşma yapılacağını açıklamıştı. İşte o mahsuplaşma başladı...

"HER OKUL KENDİ KARARINI VERECEK"

İlk olarak Eyüboğlu Eğitim Kurumları, ‘Öğrencilerimizin hizmet almadığı döneme ait yemek ve servis ücretleri sizlere iade edilecektir’ duyurusunu yaptı.

Çoğu özel okul da örneğin İTÜ Geliştirme Vakfı iki hafta önce, Saint Pulcherie Vakfı Okulları da geçtiğimiz hafta benzer açıklamaları yaptı.

Diğer okulların da servis ve yemek ücretleriyle ilgili benzer kararları alması bekleniyor. Bu gelişmenin üzerine tekrar aradığım Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, “Sürecin en başında servis ve yemek paralarıyla ilgili bir mahsuplaşma olacak demiştik zaten. Fakat her okul kendi hesabını kendi yapacak, kendi kararını alacaktır. Okul ücretlerine gelince tüm okullar telafi eğitimi yapacaklar yaz döneminde" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı da geçen hafta özel okulların telafi eğitimi vereceğini, telafi eğitimi vermeyen okulların para iadesi yapacağını açıklamıştı. Aldığım bilgiye göre bu hafta sonuna doğru Bakanlık’ın bu konuda bir açıklama daha yapması bekleniyor.