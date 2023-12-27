Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti!
Kastamonu'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte bir çoban yem karma makinesine düştü. Afganistan uyruklu çoban kazada feci şekilde hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu çoban, feci şekilde hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bir mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Cavit Niyazi, çalıştığı tesiste yem kardığı sırada üzerine çıktığı balyaların altından kayması sonucu yem karma makinesine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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