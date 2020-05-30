Ayrıca, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" Yeşilmen konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



2. Sayfa'ya konuşan Yeşilmen, evliliği hakkında şunları söyledi:

Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası.