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        Haberler Gündem Eğitim Yeldeğirmenli okul öğrencilerini bekliyor

        Yeldeğirmenli okul öğrencilerini bekliyor

        Laçin İlköğretim Okulu'nun 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde faaliyete geçmesi bekleniyor

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:22
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        Yeldeğirmenli okul öğrencilerini bekliyor
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        Yaklaşık 11 ayda tamamlanan, 500 metrekare, 5 derslik ve sosyal aktivite alanları bulunan 2 katlı Laçin İlkokulunda, engelli öğrenci ve bireyler için asansör de bulunuyor. İnşaatın yüzde 95'i tamamlanırken okul, ocak ayında teslim edilecek. Okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde faaliyete geçmesi bekleniyor.

        Kaymakam Murat Atıcı, inşaatı tamamlanan Laçin İlköğretim Okulundaki incelemelerinin ardından, yapım aşaması ve inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İş insanı Haluk Laçin'e ülkemizin eğitimle kalkınacağına vurgu yaparak, okul yaptırmanın çok farklı ve mutluluk verici bir duygu olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

        "ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

        Hayırsever İş insanı Haluk Laçin ise yaptığı konuşmada ''Çocukluğumuzda tek katlı, kırmızı çatılı ilkokulumuz vardı. Daha sonra Datça Lisesinde okurken hep içimden, 'Datça'da bir iş insanı olayım, ileriki dönemlerde de bir okul yapmayı hayal etmiştim. Kızlan mahallemizdeki mevcut okulumuzun yetersiz olduğu ve yeni bir ek binaya ihtiyaç olduğunu öğrendim. Sayın Valimiz Orhan Tavlı ve o dönemdeki İlçe Kaymakamımız Mesut Çoban'a ek bina yapımına talip olduğumu belirttim. Görüşmeler sonrasında ek bina yerine, ilkokul binası yapılması konusunda hem fikir olduk. Çocukluk hayalimin gerçekleşmesi, nasip olması beni ve ailemi mutlu etmenin yanı sıra, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda yetişmesine vesile ve destek olmak daha da mutlu ediyor" dedi.

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