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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a derbi için birlik çağrısı! - Futbol Haberleri

        TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a derbi için birlik çağrısı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:55
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        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi bir açıklama yayınladı.

        Açıklama şu şekilde:

        "Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

        Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

        Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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