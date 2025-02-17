Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş büyük maçlarda bir başka! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş büyük maçlarda bir başka!

        Şampiyonluk yarışından erkenden uzakta kalan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda ise bambaşka bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray'ı, ligde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup ederken 3 galibiyet de farklı hocalarla geldi. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise elense de Lyon ve Athletic Bilbao'yu devirdi.

        Giriş: 17.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sezon büyük umutlarla başlasa da erken yarış dışı kalan Beşiktaş, çalkantılı günlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış yakalamaya başladı.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları yolundaki kritik karşılaşmada Trabzonspor'u geriye düşse de mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini aldı.

        • 3

          Beşiktaş bu sezon dev maçlarda özellikle de iç sahada başarılı bir görüntü sergiledi.

        • 4

          Sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ise sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup etti.

        • 5

          Beşiktaş bu galibiyetleri sırasıyla Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde alarak ilginç bir sonuca da imza attı.

        • 6

          Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise 2-1 mağlup olmuştu.

        • 7

          Bu sezon Avrupa Ligi'ne de lig aşamasında veda eden Beşiktaş, kötü performansa rağmen unutulmaz galibiyetler elde etti.

        • 8

          Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ni 6. sırada bitiren Lyon'u deplasmanda tek golle devirerek tek yenilgisini yaşattı.

        • 9

          Beşiktaş, yine Avrupa Ligi'nde Lazio ile zirve ortağı olan Athletic Bilbao'yu da evinde 4-1 yenerek rakibinin namağlup serisini bitirdi.

        • 10

          Beşiktaş, Süper Lig'in kalan bölümünde Galatasaray'ı konuk ettikten sonra Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Habertürk Anasayfa