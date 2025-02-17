Beşiktaş büyük maçlarda bir başka!
Şampiyonluk yarışından erkenden uzakta kalan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda ise bambaşka bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da Galatasaray'ı, ligde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup ederken 3 galibiyet de farklı hocalarla geldi. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise elense de Lyon ve Athletic Bilbao'yu devirdi.
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Sezon büyük umutlarla başlasa da erken yarış dışı kalan Beşiktaş, çalkantılı günlerin ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden çıkış yakalamaya başladı.
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Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları yolundaki kritik karşılaşmada Trabzonspor'u geriye düşse de mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini aldı.
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Beşiktaş bu sezon dev maçlarda özellikle de iç sahada başarılı bir görüntü sergiledi.
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Sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ise sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u mağlup etti.
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Beşiktaş bu galibiyetleri sırasıyla Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde alarak ilginç bir sonuca da imza attı.
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Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerken Galatasaray'a ise 2-1 mağlup olmuştu.
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Bu sezon Avrupa Ligi'ne de lig aşamasında veda eden Beşiktaş, kötü performansa rağmen unutulmaz galibiyetler elde etti.
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Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ni 6. sırada bitiren Lyon'u deplasmanda tek golle devirerek tek yenilgisini yaşattı.
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Beşiktaş, yine Avrupa Ligi'nde Lazio ile zirve ortağı olan Athletic Bilbao'yu da evinde 4-1 yenerek rakibinin namağlup serisini bitirdi.
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Beşiktaş, Süper Lig'in kalan bölümünde Galatasaray'ı konuk ettikten sonra Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.