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        Haberler Yaşam Yedigöller'e 30 adet Koi balığı bırakıldı

        Yedigöller'e 30 adet Koi balığı bırakıldı

        Kütahya'daki Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı içerisindeki göllere 30 adet Koi balığı bırakıldı. Balıklar biyolojik larva mücadelesine katkı sağlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:21
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        Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı içerisindeki göllere 30 adet Koi balığı bıraktı.

        GÖLETLERİN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAYACAKLAR

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı için son dokunuşlar yapılırken bir taraftan da hem görsellik oluşturması hem de dip çamuru ve yosunları yiyerek göletlerin temizlenmesi sağlayan Koi balıkları, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Yedigöller'e bırakıldı.

        LARVALARLA MÜCADELE EDECEKLER

        Balıkların Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'ndaki biyolojik larva mücadelesine katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, balıkların göletin doğal habitatına da uyum sağlayacağını ifade etti.

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        #Yedigöller
        #Kütahya
        #Koi Balığı
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