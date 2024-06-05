Yedi çocuk babası Alec Baldwin aile hayatını realite dizi yapacak

12 yıl önce evlenen Alec ve Hilaria Baldwin çifti, yedi çocuğuyla paylaştıkları evi ve aile yaşantılarını kameralara açacak.

Alec Baldwin, diziyle ilgili bir tanıtım videosu yayınlayarak; “İniş ve çıkışları yaşamak için sizi evimize davet ediyoruz. İyi, kötü, vahşi ve çılgın... Evimiz, olmayı en çok sevdiğimiz yer" ifadesini kullandı.