Yedi çocuk babası Alec Baldwin aile hayatını realite dizi yapacak
Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ve yedi çocuğuyla birlikte evinin kapılarını realite şov için açacak
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Yapımcısı ve başrol oyuncusu olduğu 'Rust' filmi setinde yaşanan ölümlü kaza nedeniyle yargılanmasına devam edilen ve suçlu bulunması halinde hapis cezasına çarptırılacak olan Alec Baldwin, hayatına hız kesmeden devam ediyor.
66 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu, eşi Hilaria Baldwin ve yedi çocuğuyla birlikte realite şov yıldızlığına soyunuyor. ABD'li oyuncunun realite şovun 2025'te yayınlanacağı duyuruldu.
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12 yıl önce evlenen Alec ve Hilaria Baldwin çifti, yedi çocuğuyla paylaştıkları evi ve aile yaşantılarını kameralara açacak.
Alec Baldwin, diziyle ilgili bir tanıtım videosu yayınlayarak; “İniş ve çıkışları yaşamak için sizi evimize davet ediyoruz. İyi, kötü, vahşi ve çılgın... Evimiz, olmayı en çok sevdiğimiz yer" ifadesini kullandı.
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Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5) Maria (3), Eduardo Pao Lucas (3) ve Ilaria (16 aylık) adlarında çocukları var.
Alec Baldwin'in ayrıca şimdi 70 yaşında olan eski eşi Kim Basinger'dan 28 yaşındaki kızı Ireland bulunuyor.
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Öte yandan ünlü oyuncu yargılanmaya devam ediyor. 2023 yılının ocak ayında 'kasıtsız insan öldürme' ile suçlanan oyuncunun hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü. Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından ünlü oyuncuya yeniden 'kasıtsız insan öldürme' suçlaması yöneltildi.
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Alec Baldwin'in avukatları iddianamenin düşürülmesini talep ettikten sonra 17 Mayıs'ta yapılan duruşmada, New Mexico eyalet savcısının jüri üyelerine savunma tanıklarını sorgulayabileceklerini söylememesi ve oyuncunun davasına yardımcı olacak kanıtları dinlemelerini engellemesi nedeniyle büyük jürinin oyuncuya yönelik iddianamesinin sahtekârlık olduğunu savundu.
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18 AY HAPİS CEZASI ALABİLİR
Devam eden davada yargıç ise Alec Baldwin'in 2021'de yaşanan ölümcül bir film seti çekimiyle ilgili 'kasıtsız insan öldürme' suçlamasının reddedilmesi yönündeki talebini reddetti.
Alec Baldwin'in 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Oyuncu eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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