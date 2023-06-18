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YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 YDT Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça, İngilizce soruları cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanır?

2023 YDT soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2023 Yükseköğretim Kurumları (YKS) bu hafta sonu yapılıyor. YKS'nin ikinci gün oturumunda adaylar YDT oturumu kapsamında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça soruları karşısında ter dökecek. 2. gün oturumları devam ederken adaylar bir yandan da YDT soruları ve cevap anahtarı için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi YDT soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlanıyor. Adaylar, YDT sınav soruları ve cevapları ile sınavda alabilecekleri puana yönelik tahminde bulunabiliyor. Peki, 2023 YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? YDT soru ve cevap anahtarı PDF olarak nasıl görüntülenir? İşte detaylar

Giriş: 18.06.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YDT soruları ve cevap anahtarı... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumu yapılıyor. Adaylar, ikinci gün ikinci oturumunda Yabancı Dil Testi'nde (YDT) yer alan Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça sorularına cevap verecek. YDT'ye katılım gösterecek adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı YDT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için sınavın ardından beklemeye koyulacak. Zira YDT soruları ve cevapları ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puan için bir tahminde bulunabilecek. Bilindiği gibi, her yıl olduğu gibi bütün oturumların tamamlanmasının ardından YDT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından PDF olarak açıklanıyor. Peki, 2023 YDT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? YDT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

  • YDT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Yabancı Dil Testi (YDT) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz açıklanmadı.

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından YDT soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

    YDT soruları açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

     

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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